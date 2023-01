Ve druhém kole je potřeba volit rozumem, ne srdcem, říká Petr Pavel

Po těsné výhře v prvním kole čelíte řadě útoků. Naposledy včera (v neděli, pozn. red.) se do vás opřel prezident Miloš Zeman, který prohlásil, že civilizované země nemají v čele generály, a že bychom se vaším zvolením přiblížili Latinské Americe. Co si o jeho slovech myslíte?

Mě to nepřekvapilo. V této zemi jen málokdo nevidí spojení mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem. Pan prezident se dlouhodobě vyjadřuje v jeho prospěch. S tím, že by v čele státu neměl stát generál, nemám žádný problém. Já už voják nejsem. Aktivní službu jsem ukončil v roce 2018. Všichni jsme něčím bývali. Jestliže Miloš Zeman tvrdí, že by bývalý voják neměl stát v čele státu, tak proč by v čele státu měl stát třeba bývalý prognostik?

Čekáte, že se Miloš Zeman do kampaně v následujících dvou týdnech ještě víc zapojí?

On už v ní zapojen je a očekávám, že ji svými komentáři bude provázet i nadále. Je to jasné, Miloš Zeman vidí v Andreji Babišovi svého pokračovatele. Styl jeho politiky mu byl vždy sympatický, nikdy se tím ani netajil. I po nejrůznějších kauzách, kdy na Andreje Babiše mířila kritika, Miloš Zeman celou věc vždy bagatelizoval, když mluvil o okopávání kotníků neúspěšnými, zatímco úspěšným vždy označoval Andreje Babiše.

Po prvním kole jste řekl, že vás mile překvapila dosavadní korektnost kampaně. Dlouho to ale nevydrželo, Andrej Babiš na vás zaútočil hned po sečtení hlasů na tiskové konferenci. Čekal jste to takhle rychle?

Já to čekal už v debatě na Nově. Proto jsem také avizoval, že si nedokážu představit, že je Andrej Babiš schopný dlouhodobě udržet tu přívětivou tvář, kterou nasadil pro první kolo. Člověk jeho věku a založení se vnitřně nemění. Bylo tedy jen otázkou času, kdy to přijde. Jeho vystoupení pro mě bylo důkazem, že ztratil hlavu a neunesl porážku, byť těsnou. Naprostá většina toho, co říkal, byla buďto sebelítost, vyložené lži, nebo překrucování pravdy. To vše koresponduje s tím, jak vystupuje dlouhodobě.

Pálil skutečně zostra. Přirovnal vás třeba k Putinovi, že jste studoval na stejného rozvědčíka, kterým byl on, a mluvil také o vaší komunistické minulosti. Čekal jste, že vytáhne tuto kartu? Mnozí si mysleli, že ne, protože z hlediska komunistické minulosti si spíš nemáte co vyčítat… Rozhodně bych se z hlediska minulosti nesrovnával s Andrejem Babišem. Situace mezi mnou a jím je naprosto odlišná. Tohle je ale samozřejmě útok, spojovat mě s Putinem je opravdu hodně přitažené za vlasy. Já nikdy nebyl komunistickým rozvědčíkem, na rozdíl od Andreje Babiše jsem nikdy nespolupracoval s StB, a ani s žádnou jinou zahraniční službou. Naopak jsem po listopadu pracoval 30 let ve prospěch této země a našich občanů, zatímco on pracoval většinu času jen ve svůj vlastní prospěch.

Danuše Nerudová dorazila do volebního štábu Petra Pavla. (14. ledna 2023)

Na tiskové konferenci také tvrdil, že na něj chystáte nějaké kompromitující materiály.

To je absurdní. Andrej Babiš žije ve svém světě, který je plný vlivových operací, kompra a tajných služeb. Já v tomto světě nikdy nežil a ani žít nechci. Já žil, alespoň po roce 1989, ve světě, který byl transparentní a slušný. Pokud jsem předtím udělal nějakou chybu, tak jsem se k ní přihlásil. A pokud ji udělám v budoucnu, tak se k ní přihlásím také. Proti lžím a překrucování pravdy se ale budu ohrazovat.

Čekáte snad naopak nějaké kompro z Babišovy strany na vás?

Od Andreje Babiše očekávám všechno. Jsem tedy připraven i na to, že může přijít takovýto útok.

Jaké podle vás budou následující dva týdny do volby, čeká Česko opravdu vyhrocená kampaň?

Kampaň už začala být vyhrocená. S Andrejem Babišem asi ani jiná být nemůže. Jde ale především o střet dvou různých pojetí světa. Andrej Babiš reprezentuje chaos, populismus a spíše vytváření problémů a rozdílů než jejich řešení. To, co se snažím reprezentovat já, je respekt k pravidlům, slušnost, snaha hledat řešení a transparentnost, a to nejen vůči mé historii, ale ke všemu, co dělám.

A jste připraven také shodit rukavice a být vůči Andreji Babišovi více útočný?

Když jsem slyšel, jaké kňučení předvedl na své tiskové konferenci, tak mám za to, že rukavice byly shozeny hned v sobotu. Rozhodně se k tomu ale nebudu stavět jako Babiš. Nebudu lhát, nebudu překrucovat fakta. Ale pokud to bude zapotřebí, tak budu důrazný. Nemusím si totiž na svého protivníka nic vymýšlet. Na své cestě nahoru zanechal spoustu materiálu, kterým je možné popsat, co je to za člověka. Není třeba vyrábět jakékoliv materiály, ony prostě existují.

Jaké materiály máte konkrétně na mysli?

Nejenom způsob budování jeho ekonomického impéria, ale i přístup k politice. Ta je plná lží, překrucování a rozdělování společnosti. Nakonec i Miloš Zeman, který se netají jeho podporou ve volbě, připouští, že společnost rozděluje.

Jak teď bude vypadat vaše kampaň, co chystáte?

Máme už naplánované akce v Praze, Brně a Ostravě. To samozřejmě nebudou jediná místa. Předpokládám, že se dostaneme třeba i do Ústeckého kraje. A do toho budeme mít debaty a rozhovory pro média. Těch 14 dní uteče rychle.

Když už jste zmínil debaty, půjdete do všech?

Do všech asi ne, protože žádostí je hodně. Velice rád bych šel do všech hlavních televizních debat. Doufám, že spolu televize nebudou termínově soupeřit a nebudou si brát kandidáty jako rukojmí v boji o sledovanost. Pokud k tomu dokážou přistoupit racionálně, aby daly voličům prostor poznat kandidáty, tak se rád všech zúčastním.

Babiš zatím neřekl, do kterých debat půjde. Dovedete si představit, že byste tam šel i sám?

To by nebylo rozumné, voliči tím přicházejí o možnost srovnání. Ale na druhou stranu je to samozřejmě exkluzivní čas pro jednoho kandidáta, který tam může bez opozice říkat své myšlenky. To ale není podstatou prezidentských debat. Rozumím však, že se Andrej Babiš zřejmě bude chtít některým debatám vyhnout. Budeme vážit, co bude přínosnější pro občany, jestli debatu přesto uskutečnit, nebo ji také odřeknout.

Debata prezidentských kandidátů na Nově. Zleva Andrej Babiš, Danuše Nerudová, Petr Pavel. (12. ledna 2023)

Změníte v nich oproti prvnímu kolu nějak vaši taktiku? V dosavadních debatách jste byl poměrně pasivní, kolikrát jste ani nevyužil nabízený čas…

Já v nich ale říkal, že člověk může sdělit, co chce, a přitom nemusí vyčerpat veškerý čas. Toho se budu držet i nadále. Vždy se budu snažit lidem sdělit to podstatné formou, která bude srozumitelná, ale nebudu nutně vyplňovat vyměřený čas.

Hned v sobotu za vámi do štábu přijela Danuše Nerudová, Pavel Fischer a Marek Hilšer, kteří vás podpořili a slíbili pomoc v kampani. Už máte představu, jak to konkrétně bude vypadat?

Naše setkání v sobotu bylo spíše o tom, že přišli potvrdit, co deklarovali na svých tiskových konferencích. Poblahopřáli mi k vítězství a přišli nabídnout pomoc. Ten den byl pro řadu z nás nejen emočně náročný, takže jsme neřešili žádné detaily. Domluvili jsme se, že se v pondělí sejdou naše týmy a pobaví se o tom, jak konkrétně by jejich deklarovaná podpora mohla být vyjádřena.

A dovedete si představit, že by s vámi třeba jezdili na některé z těch akcí do regionů?

Nevylučuji, že k tomu v některých individuálních případech může dojít, ale myslím, že spíše budeme hledat jiné formy, které budou i pro jejich voliče nejpřijatelnější.

Jak vlastně chcete jejich voliče přesvědčit? Politologové říkají, že právě na ně cílí těmi útoky Andrej Babiš, a že je chce odradit, aby k volbám vůbec nešli…

Především budeme i s ostatními kandidáty apelovat na voliče, aby nerezignovali kvůli tomu, že jejich kandidát neuspěl. Půjde nám o to, aby se na druhé kolo podívali z pohledu vyššího zájmu a přistoupili k volbě rozumem, nikoliv srdcem. Aby si uvědomili, o co v té volbě jde, a co případně můžeme ztratit. Nemusím být jejich srdcovým kandidátem, ale to by nemělo převážit hrozbu, kterou představuje Andrej Babiš.

V sobotu vám podporu do druhého kola vyjádřil také premiér Petr Fiala. Andrej Babiš toho přitom v kampani využívá, když o vás říká, že jste vládní kandidát. Nemůže vám podpora premiéra a vládní koalice spíše uškodit?

Petr Fiala mi v tom vystoupení gratuloval k vítězství v prvním kole. To nevnímám jako podporu, je to zdvořilost, která je celkem běžná. Samozřejmě neříkám, že jsem nepřivítal, když mě SPOLU jako jednoho ze tří kandidátů doporučilo svým voličům. Na druhou stranu jsem vždy poukazoval, že nejsem vládním kandidátem. Vláda není pouze SPOLU. Označování Petra Pavla jako vládního kandidáta je proto spíše propaganda než konstatování faktu. Já jsem k vládě v řadě věcí kritický a kritický také zůstanu.