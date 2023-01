Pavel by šel na ruku vládě, rozumí jen armádě, řekl o soupeři Babiš

Všichni ostatní kandidáti byli se svými podporovateli už od brzkého odpoledne. Co jste dnes před příjezdem do štábu dělal vy?

Už od včera stále odpovídám na esemesky a maily, co mi píšou lidi. Včera jsem dokonce odpočíval, díval jsem se na dva filmy, na Hovory s TGM a na film Havel.

Jak jste spokojený s výsledkem prvního kola prezidentské volby?

Jsem nadšený, mám z toho radost. Je to podle mě skvělý výsledek, který jsem nečekal. Děkuju všem za jejich podporu.

Čím si vysvětlujete vítězství Petra Pavla?

To je jednoduché, protože za ním stojí pětikoalice. Stojí za ním všichni, kteří jsou ve vládě, v Senátu i ve Sněmovně, i předseda Ústavního soudu. Má podporu celé party, která ve sněmovních volbách získala 46 procent hlasů. Budují tady novou totalitu, na úřadu vlády chtějí omezovat svobodu slova.

Pokud bude na Hradě pan Pavel, tak samozřejmě půjde na ruku vládě, protože on rozumí jenom armádě, ničemu jinému. My už ale máme jednoho náčelníka generálního štábu.

Mohl na jeho úspěch mít vliv i fakt, že dva politici ANO, konkrétně hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák a ostravský primátor Tomáš Macura, veřejně prohlásili, že vás ve volbě nepodpoří?

Tohle si nemyslím.

Vyvodíte z jejich vyjádření případně nějaké důsledky?

Přivedl jsem je do hnutí a oni se se svým rozhodnutím, které udělali, musí vypořádat sami.

O podporu žádám voliče, ne soupeře

Jakým stylem chcete vést kampaň v následujících dvou týdnech?

Chci vést kampaň tak, jak jsem ji vedl doteď. Byl jsem velice slušný. Ale vidím, že pan Pavel brutálně lže, přivlastňuje si věci, na kterých nemá zásluhy, mluví o nějakých kompromitujících materiálech. My to neděláme, nemáme na to struktury.

Takže budete pokračovat ve slušné kampani, jak jste ji sám nazval?

Ano, lidi by si měli uvědomit, jestli chtějí mít na Hradě někoho, kdo jim bude pomáhat, nebo ne.

Chcete požádat někoho z vašich neúspěšných protikandidátů o podporu?

O to žádám jenom voliče, nikoho jiného. Ani paní Nerudovou, protože ta o mně prohlašuje, že jsem pro tuto zemi zlo. Voličům můžu na rozdíl od Pavla nabídnout politické zkušenosti. On nemá žádné kontakty. A tohle je politická funkce.

Alena Schillerová dnes naznačila, že prezidentský úřad je vyvrcholením politické kariéry. Znamená to, že by to i pro vás byl konec?

Určitě.

A v případě, že byste v prezidentské volbě neuspěl?

To ne, to bych zůstal ve vedení hnutí. A o následném působení v politice bych přemýšlel.