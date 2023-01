Pavel získal jižní Moravu nad Babišem díky Brnu, Nerudová propadla i doma

Velký jásot se ozval v brněnské restauraci Plzeňský dvůr, když se Petr Pavel dostal před Andreje Babiše. Bylo to místo, kde příznivci z jihu Moravy sledovali sčítání hlasů. „Pavel na Hrad, Pavel na Hrad,“ ozývalo se opakovaně restaurací.

Vzápětí se pak dozvěděli, že zvítězil i právě na jižní Moravě, a to především díky velkým brněnským okrskům, které se sčítaly naposledy. V Brně totiž Pavel vyhrál nad Babišem vysokým rozdílem – 43 ku 26 procentům.

O něco smutněji muselo být v hospůdce v Kuřimi u Brna, kde Nerudová žije a kde jí její sympatizanti fandili. Svůj okrsek v místní části Podlesí vyhrála sice o pět hlasů, jinak ale „její“ město patřilo Petru Pavlovi. Ostatně jako řada dalších větších měst v okolí Brna – Šlapanice, Tišnov nebo Rosice.

„Bylo to tady takové smutnější, spíš než bublinky jsme si museli dát něco na žal,“ sdělil provozní hospůdky U Anděla Marek Sattler, volič Nerudové, který ji popsal jako „růži mezi trním“ při srovnání s ostatními kandidáty. Druhé kolo pro něj bude o výběru mezi větším a menším zlem, přičemž tím menším myslí Petra Pavla. Zda mu ale hlas dá, to zatím neví. Možná totiž za dva týdny volit nepůjde.

Nerudová dokázala na jihu Moravy vyhrát jen v jednotkách obcí, mezi nimiž je kupříkladu Ochoz u Tišnova nebo Lubné na Brněnsku. Ve Zblovicích na Znojemsku se pak o první místo dělila s Petrem Pavlem.

To je ale spíš na Znojemsku výjimka. Tento okres byl jinak nakloněn Andreji Babišovi. V obcích získal i vysoko přes 50 procent hlasů. Vůbec největší procentuální úspěch měl v malé obci Slatina, kde získal téměř 71 procent hlasů.

Nerudová už do druhého kola podpořila Petra Pavla a stejné podpory se dočkal i od jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL), který v prvním kole volil právě Nerudovou.

„Nebojte se, dobře to dopadne! Teď ještě přijdou laciné triky, které se nebudou snažit vás přesvědčit, ale jenom to znechutit tak, abyste zůstali doma a v druhém kole nešli volit.Jestli budete mít v příštích dnech pocit, že si nikdo váš hlas nezaslouží, tak to je přesně to, co si Babiš přeje. Musíme to vydržet a přečkat. Chce to klid. A řád. Generál Pavel bude dobrý prezident,“ vzkázal na svém Facebooku. A svůj hlas dá Pavlovi v druhém kole i brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS).