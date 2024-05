Naši dinosauři umí čůrat ve stoje, páření se ale vyhýbáme, říká zakladatel parku

Už je to přes dvacet let, co jste otevřeli první DinoPark. Jak to začalo a co vás na ten nápad přivedlo?

To nebylo kvůli nějakému filmu nebo knížce. Přivedly mě na to děti. Když měl syn pět let, tak si nehrál s ničím jiným než s dinosaury. Proto jsme udělali první výstavu. Ta zabodovala, přišlo na ni neuvěřitelných 160 tisíc lidí a já jsem si uvědomil, že to téma by bylo dobré nějak podchytit. Ale jak? Nikdo nedělal nic o dinosaurech, tak vznikl nápad udělat stálý, nejenom dočasný park.

První jste otevřeli v Plzni v roce 2003…

Domluvili jsme se s plzeňskou zoologickou zahradou, která měla odvahu udělat něco netradičního. A přeměnili jsme lesopark, který nebyl do té doby využíván. Postavili jsme tam DinoPark a hned v první sezoně měl tak obrovský úspěch, že se zvedla návštěvnost zoologické zahrady. A já si uvědomil, že toto téma chci rozvíjet dál.

Jak jste začali s výrobou modelů?

Dinosaury v dobré kvalitě nikde nekoupíte. Původní myšlenka byla, že je budu kupovat po světě, takže jsem se rozjel všude možně, ale nikdo vám nedá takový objem, takové množství. Ty modely nebudou tak zpracovány, jak byste chtěli a nikdo nedokáže poskytnout servis a záruku. Takže jsme se sami pustili do výroby vlastních modelů, napřed statických, pak i robotických.

Začali jste prý v malé dílně…

Ano, měli jsme k dispozici jen pár čtverečných metrů. První model, který jsme vyrobili, byl Deinonychus. V první sezoně jsme pak vyrobili dalších dvacet, možná třicet modelů.

Měli jste nad tím nějaký odborný dozor, aby byly modely věrné?

Už od začátku jsem chtěl, aby DinoPark nebyl jenom zábavní park, který ukazuje fantazijní modely. Trval jsem na tom, abychom využívali paleontologické poznatky tak, jak je věda umožňuje. I věda a pohled na paleontologii se vyvíjí, tak se snažíme vycházet vždy z těch nejnovějších poznatků.

Jako referenční zdroj jsme si hned od první sezony zvolili přírodovědecké muzeum v Londýně, se kterým jsme spolupracovali a na základě jejich poznatků vyrábíme modely. Máme i vlastní odborníky, spolupracujeme se Západočeským muzeem v Plzni. A pokud něco nevíme, tak se obracíme na odborníky právě proto, aby to bylo zajímavé i pro odbornou veřejnost.

V čem spočívá technologie výroby?

Teď už vyrábíme pátou generaci robotických modelů, které mají několik na sebe navázaných pohybů. Dokonce reagují na člověka. Mým snem je další, šestá generace zcela autonomního dinosaura, který bude chodit mezi návštěvníky ve spojení s umělou inteligencí s různými čidly a pohony. Ale to je otázka dalších let a dalších sezon.

Vyrábíte si sami i další propriety, jako kulisy?

Ano, vyrábíme i kameny, skály, hradbu, bránu, dětské atrakce, doplňky, odlitky, i repliky toho, co se v minulosti našlo v přírodě.

Jaké používáte materiály?

Jde o kovovou konstrukci s polystyrenovým tělem a pak laminátovou vrstvou kůže, která zvládne drobný reliéf. U robotických modelů je to samozřejmě soustava mechaniky. Elektromotory kupujeme na trhu, dále čidla, převodovky, pohyblivé oči.

Jiří Machálek (55) Původně učitel hudby.

Na začátku kariéry pracoval v soukromých rozhlasových stanicích, vedl reklamní agenturu a pracoval v produkci.

Od roku 1999 pracuje na projektu DinoPark, ryze české společnosti, která si vybudovala pozici i v zahraničí.

Jaká je životnost těch modelů?

To pořád nevíme, musíme si počkat. Stále máme v parcích několik statických modelů z té úplně první generace a pořád je hezké kolem nich chodit.

Návštěvníci jsou ale čím dál náročnější, a proto měníme i modely, které by technologicky mohly fungovat dál, ale už třeba nejsou tak pěkné. Robotické modely jsou náchylnější na opotřebení, mají na sobě měkkou kůži, aby se mohly pohybovat.

Vidím, že máte v parku i takové, které reagují na návštěvníky…

Ano, toto je samice Allosaura, která stráží hnízdo, a když projdete kolem, tak vás zaregistruje čidlo. Část kůže jsme odlévali ze skutečného krokodýla, protože musíme někde získat tu matrici, kterou tiskneme.

Triceratops zase umí čůrat, dýchat i žvýkat. Zatím jsme si ještě netroufli na zobrazení rozmnožování. Ptají se nás i odborníci, proč jej nemáme, když tady jsou všechny typy scén, třeba boj nebo jak matka hlídá hnízdo.

A proč ne?

Nechceme lidi uvádět do rozpaků. A pak také proto, že bychom si nutně museli vymýšlet. Stále jsou některé věci ohledně života dinosaurů nejasné, třeba jakým způsobem ti vysocí a těžcí kladli vejce. Kvůli své váze si totiž nedokázali dřepnout.

Takže jsme ve spolupráci s paleontology přišli s hypotézou, že třeba Apatosauři měli jakýsi chobot, skrz který se to vejce dostalo k zemi. Tuhle scénu máme v DinoParku Ostrava. Také si nejsme jistí, zda malí dinosauři po vylíhnutí na sobě měli peří.

Kde sháníte ilustrátory, sochaře?

Těžko, na trhu samozřejmě žádní hotoví nejsou, museli jsme si je vychovat. Třeba náš hlavní ilustrátor je u nás celých těch 22 let. Sochaři potřebují roky praxe, aby se naučili vyrábět takto velké modely. Hlavní tělo se sochá motorovou pilou z polystyrenových desek.

Jak dlouho vám trvá vývoj základního modelu a kolik stojí výroba?

Třeba Triceratops, který je náš nejlepší robotický model, má 17 různých pohybů, dokonce čůrá a zvládne reagovat na návštěvníka. Jeho vývoj nám trval tři roky. Stojí jako hodně drahé auto, v řádu milionů korun.

Kolik máte už celkem zábavních parků a jaké jsou další plány na jejich rozvoj?

Postavili jsme už deset DinoParků v pěti zemích, Česku, Slovensku, Španělsku, Maďarsku a Rusku. V Rusku jsme ho ale museli zavřít, protože se nedá pracovat ve válečných podmínkách. Dokonce ani přes hranice bychom se nemohli dostat se servisním týmem. Navíc jsme měli tržby v rublech, a ty už nikdo nechce směnit.

A hlavně už nechceme pracovat v takové zemi jakou se Rusko stalo. Rádi bychom se pustili do dalších zemí nebo třeba do dalšího projektu ve Španělsku.

Ve kterých zemích je podobný typ zábavy nejvíce žádaný?

Vždycky záleží na příležitosti, třeba na začátku loňského roku jsem vůbec nevěděl, že otevřeme ten samý rok v Budapešti. Záleží i na umístění a na tom, abych ten projekt viděl jako smysluplný, profitabilní a zapadl do sítě, kterou budujeme. V Budapešti jsme také otevřeli park na střeše obchodního centra, podobně jako v Praze na Harfě.

Jak se vyvíjí návštěvnost vašich parků?

Covidové období nás postihlo naprosto drtivě. Stát nám nařídil zavřít, dal nám nějakou kompenzaci a my to přežili. Když se to potom uvolnilo, DinoParky zaznamenaly obrovský nárůst návštěvnosti, protože lidé si to chtěli vykompenzovat. Nejvíc nás v návštěvnosti samozřejmě ovlivňuje počasí. Nicméně v celé síti k nám přijdou zhruba dva miliony lidí ročně.

Jak se vyvíjejí tržby?

Většina zisku jde zpátky do výroby. A proto pokud máme velké tržby, tak si můžeme troufnout na novou generaci robotických modelů a na vylepšení DinoParku.

Jaké máte další plány na příští desetiletí?

Chceme se rozhlížet po příležitostech, zejména v jiných zemích. Rád bych, aby se z DinoParku stala středoevropsky významná firma, která se zaměřuje na zábavní a naučné parky. Více bychom se chtěli podílet na paleontologické práci v terénu a měli tak poznatky z první ruky.

V DinoParku Harfa Praha jsme například byli první, kdo vystavil model Burianosaura augustei, prvního a zatím jediného českého dinosaura. Co se týče ale stavění nových parků, nebudeme schopni a ani to nebudeme chtít, abychom je otvírali nějak moc rychle. Za 22 let jsme jich postavili deset, to je tempo tak akorát.

Neuvažovali jste o jiném spektru zvířat z jiných období?

Třeba v DinoParku v Liberci máme přírodu zpracovanou od velkého třesku až po současnost. Ale ta nejsilnější část jsou samozřejmě druhohory. Zobrazujeme tam ale prvohorní, třetihorní i čtvrtohorní modely. Máme mamuta, šavlozubého tygra i soubor lebek předchůdců člověka.

Vývoj lidstva prozatím u nás končí skládkou, to je ta naše doba, takže přesah jsme si vyzkoušeli. Jinak se ale staráme o to, aby DinoPark nebyl jenom výstava modelů, to by bylo málo. Máme navazující atrakce, vlastní filmy, 3D kino, tunel času, muzeum Cesta do minulosti Země, okruh DinoExpres nebo i robotického T-rexe, kterého návštěvníci mohou ovládat joystickem.