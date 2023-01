Babiš sundal rukavice, Pavel musí také. A pozor na TV debaty, říká Drahoš

Ve stejné situaci, jako jsou dnes Petr Pavel a Andrej Babiš, byl Drahoš před pěti lety v souboji s nyní již končícím prezidentem Milošem Zemanem. „Byla to určitá euforie, byli jsme tehdy shromážděni v La Fabrice a bylo to tam opravdu veselé. Na druhé straně, když jsme z prvotního nadšení vystřízlivěli, bylo jasné, že druhé kolo bude opravdu velmi obtížné,“ vzpomínal nyní Drahoš na sobotu po prvním kole voleb pro Radiožurnál.

Najednou se podle něj začaly objevovat aritmetické součty voličů ostatních kandidátů, kteří nepostoupili a kteří podpořili právě jeho. „Mému týmu bylo jasné, že ne všichni přijdou. Podle odhadů přišly asi dvě třetiny,“ dodává.

Jeho pozice tak podle něj byla podobná té, v které se nyní nachází Petr Pavel. Jak ale připomíná, Pavel v prvním kole získal přes 35 procent hlasů, Drahoš před pěti lety o necelých deset procent méně.

„Andrej Babiš včera už shodil rukavičky a já myslím, že Petr Pavel musí udělat totéž,“ říká dále Drahoš. Již nyní by podle něj měly oba týmy plánovat výjezdy, setkávání s příznivci bývalých protikandidátů a další. „Čtrnáct dní je hrozně málo,“ upozorňuje. Týmy podle něj určitě již mají připravené strategie, do jisté míry ale vždy půjde o improvizaci.

Reagovat budou muset kandidáti třeba na to, jakých debat se bude chtít zúčastnit jejich protivník. „Myslím si, že debaty hardcorové voliče příliš neovlivnily,“ soudí však Drahoš.

Expertka na politický marketing Alžběta Králová říká, že vliv debat je těžké změřit. Čím dál více voličů se ale rozhoduje na poslední chvíli. A debata může být to poslední, co v souvislosti s kandidátem před volbou uvidí. „V politickém marketingu někdy bohužel rozhodují emoce a dojmy,“ řekla pro Radiožurnál.

Drahoš kandidátům radí, aby si rozmysleli, jakých debat se zúčastní. Sám zmiňuje svou zkušenost z předvolební debaty na Primě. „Televize nesplnila nic z toho, co slíbila. Moderátor nic nemoderoval, my jsme se tam skoro neslyšeli,“ říká a odkazuje tak na hluk ze strany živého publika. Pavel i Babiš by se proto měli podle něj snažit domoct toho, aby stanice plnily své sliby.

Právě debata na Primě je pro něj asi nejhorší zkušenost z kampaně. „Bylo to technicky i moderátorsky nezvládnuté. Já jsem slušně vychovaný člověk, dnes bych reagoval okamžitě, tehdy jsem čekal, až moderátor uklidní řvoucí davy. Zdálo se, že Jiří Drahoš váhá. Jiří Drahoš neváhal, čekal až se sám bude slyšet,“ řekl senátor. Jinak si ale dle svých slov kampaň užil a prezidentské volby považuji za velmi zajímavou součást svého života.

Podle Králové už nyní kandidáti nemají s ohledem na vysokou volební účast příliš kde brát voliče, sobě navzájem je pak „neodloudí“. Oba mají totiž tvrdá voličská jádra. „Petr Pavel potřebuje, aby jeho voliči přišli znovu, Andrej Babiš potřebuje spíše snížit volební účast, protože příznivci ostatních kandidátů by mohli připadnout spíše Pavlovi,“ řekla.

V obou předchozích přímých prezidentských volbách se podle ní ukázalo, že pozitivní kampaň nevyhrává. Poukázala na to, jak již Babiš zvládl využít v sobotu prostor, který dostal na brífinku po oznámení výsledků prvního kola. Podle Králové si schválně počkal na vystoupení Pavla i kandidátky umístěné na třetím místě ekonomky Danuše Nerudové a nastolil agendu.

„Pavel v tomto nedokázal ještě tolik využít mediálního prostoru,“ myslí si. Pavel podle ní nesmí jen reagovat, ale sám témata nastavovat. „V tom finále to prostě jinak nejde,“ řekl Drahoš o vedení pozitivní kampaně.

Témat, kterými může Pavel na Babiše tlačit, je podle něj dost, a to díky Babišově desetileté politické kariéře. Kromě toho by se měl podle senátora Pavel snažit, aby ještě získal nějaké voliče, a to třeba v Moravskoslezském kraji. Jak hejtman Ivo Vondrák, tak ostravský primátor Tomáš Macura totiž podpořili Pavla, ačkoliv jsou oba zástupci hnutí ANO. „Myslím, že minimálně v Ostravě to může mít vliv, určitě bych se tam být Pavlem rozjel,“ radí.

Králová upozorňuje, že prezidentské volby jsou vysoce personalizované. Podpora nepostupujícího kandidáta tak nemá úplně vysoký mobilizační efekt. „Nespoléhala bych na to,“ řekla.