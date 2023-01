Vrchol možná přišel brzy, říká Nerudová a přemýšlí o politické straně

Berete výsledek jako prohru?

Podařilo se pootevřít dveře mladé generaci v naší zemi. Bude to určitě dlouhá a trnitá cesta. Jsem nesmírně ráda, že ti, kteří půjdou za mnou, to budou mít jednodušší. Nikdo z těch, kteří nám pomáhali, to jako prohru neberou. Věděli, že jdou do podniku, který není jednoduchý. Byli tu pro někoho, kdo je mimo Prahu, nemá žádné lobbistické vazby, jde z regionu, nikdy nebyl v politice. I s ohledem na to byl ten projekt velmi úspěšný.

Byla jste ve štábu Petra Pavla. Domlouvali jste se spolu na tom, co za podporu získáte? A je to místo v České národní bance?

My jsme hovořili o velmi nekonkrétních představách podpory. Potřebujeme se na to aspoň trochu vyspat a v pondělí se dohodneme, jak můžu pomoci v tom, aby zlo (v projevu za něj Nerudová označila Andreje Babiše, pozn. red.) v této zemi dostalo stopku.

Jakou máte představu o podpoře Pavla vy sama?

My se skutečně musíme dohodnout, jaké formy podpory by jemu a jeho týmu vyhovovaly. Jakou kampaň budou dělat. Protože následujících čtrnáct dní bude souboj vypadat úplně jinak než dosud. Od toho je ta schůzka v pondělí, abychom se dohodli na konkrétní spolupráci. Všechny varianty jsou otevřené.

Co budete v nejbližších hodinách dělat?

Mám v plánu se vyspat. Ale když jsem tady viděla, kolik už mám naplánovaných rozhovorů zítra a pozítří, tak nevím, jestli to bude možné.

A co do budoucna? Někteří dobrovolníci zmiňovali, že by chtěli, abyste založila politickou stranu.

Myslím, že nic z těch variant není vyloučeno. Musím mluvit se svými přáteli a dobrovolníky. Uvidíme. Ale mohu vás ujistit, že ve veřejném prostoru zůstanu. Uvědomuji si, jak strašně jsou témata životního prostředí, domácího násilí, rovnosti ve společnosti a podobně důležitá. Já se těch témat nevzdám, budu o nich mluvit.

To jsou ale témata, která nevyhrávají volby.

Je to pravda, ale jsou to témata, která jsou nesmírně důležitá. A trápí mladou generaci.

Dokážete si představit, že za pět let kandidujete znovu a znovu podstoupíte tu kampaň?

To se mě zeptejte za nějakou dobu, teď určitě ne.

Co pro vás v celé kampani bylo nejtěžší?

Moment, kdy míra hejtů dosáhla vrcholu a zejména, když dopadla na mé děti. To byl pro mě poměrně těžká chvíle, zjistila jsem, že prostředí na sociálních sítích je agresivní. Všechny části kampaně a všechny momenty považuju za zásadní, protože to byly drobné střípky skládačky, která dávala smysl.

Zůstanete tedy na sociálních sítích tak aktivní jako dosud?

Určitě.

Jak se postavíte k tomu, že jste u mladé generace získala velký vliv? Jak naložíte s podporou mladých lidí, kteří ani nejsou plnoletí?

Podpora z jejich strany byla obrovská. Přemýšlím nad tím a mám už nějaké představy, jak s ní naložit. Ale potřebuji získat odstup, odpočinout si. Pak budeme pokračovat dál.

Jednu dobu jste průzkumy vedla. Jakto, že jste se tolik propadla?

Možná ten vrchol přišel příliš brzo.

Vnímáte některý moment, událost nebo bod kampaně jako ten, který ovlivnil výsledek a zapříčinil to, že jste do druhého kola nepostoupila?

Je to možná přemíra koncentrace jen na mladou generaci. Ale skutečně nevím, jsem ekonom a potřebuji data. Musíme si to zanalyzovat. Teprve pak to můžu komentovat.

S daty jste ale museli pracovat celou dobu kampaně. Proměnili jste nějak strategii?

Ano, ve finiši jsme ji měnili, možná to nebylo vidět, ale my jsme se opravdu velmi silně pohybovali mezi seniory.

Měla jste strategii pro případ, že postoupíte do druhého kola?

Největší soutěž se odehrávala o první kolo, takže naše strategie byla na postup.

Jak hodnotíte výsledky ostatních kandidátů?

Myslím, že to dopadlo tak, jak jsme všichni předpokládali. Ale jsem překvapená z toho, jak málo hlasů dostal pan Bašta.