Láska nebeská či Pretty Woman jsou pro ženy ozdravné filmy, míní spisovatelka

Donátová má na kontě knihy Taková ženská jako já (2018), Matka v trapu (2019), Matka s ručením omezením (2021) a Biograf láska (2023). Zároveň je také scenáristkou filmu Matka v trapu, který bude mít premiéru příští rok, a výraznou osobností karlovarského filmového festivalu, kde už 23 let působí jako PR manažerka a tisková mluvčí.

Jste víc spisovatelka, novinářka, PR manažerka, tisková mluvčí, nebo scenáristka?

Jsem jakoby rozkročená mezi autorským psaním, kam sice spadá divadlo, scénáře i knížky, ale pořád je to jedna disciplína, a mezi prací pro karlovarský filmový festival. A ještě si tu a tam střihnu nějaké filmové PR, ale už jenom pro lidi, s nimiž spolupracuji dlouhodobě nebo jsou to moji kamarádi. Jinak bych to už časově nezvládala.