Síla ženského přátelství a dávka humoru. Začalo natáčení komedie Matka v trapu

Někdy bohužel nastanou chvíle, kdy se vám začne hroutit celý život pod rukama, a vy máte chuť od všeho utéct. Přesně to zažívá hlavní hrdinka komedie Matka v trapu Sylvie, kterou ztvární Petra Hřebíčková.

Sylvie má dobré místo v reklamní agentuře, slušné pracovní úspěchy, vzorné děti a za manžela známého malíře. Její život tak na první pohled vypadá jako reklama na štěstí, jenže není vše takové, jak se na první pohled zdá.

Šéf reklamky Karel (Bob Klepl) na Sylvii právě nahrnul několik nesplnitelných úkolů a do toho měla hovor ze střední školy, aby vyřešila další z prohřešků svého syna. Poslední kapkou je pak manžel Tomáš v podání Jaroslava Plesla, který je jako obvykle nedostupný, protože malování mu už pár let moc nejde. Všichni si navíc zvykli, že Sylvie všechno vyřeší, zařídí, zaplatí.

I přesto, že hlavní hrdinka vždycky chtěla vidět věci z té lepší stránky, najednou se v ní něco zlomilo. Nastala chvíle, kdy Sylvie potřebuje od všeho utéct a užít si chvilku klidu. Její přání zřejmě vyslyšel osud a do života se jí připletla řidička taxi Anna, kterou ztvární Lenka Vlasáková.

A jak tomu někdy bývá, tak cizímu člověku na sebe řekneme věci, které se ostýcháme prozradit i vlastní matce. Sylviina máma Regina (Jana Švandová) má totiž navíc vždy připravenou nějakou kritickou poznámku, zvláště co se týká jejího manžela Tomáše. Ten totiž podle ní není vhodný manžel pro Sylvii, děti a ani jako zeť.

Sylviin manžel Tomáš, kterého ztvárnil herec Jaroslav Plesl.

Poté, co Sylvie vyklopí Anně své životní útrapy, nabídne jí řidička překvapivě pár dní volna, kdy jí pronajme volný pokoj. Vyjma toho, že ženy poznávají jedna druhou, dostávají šanci vrátit své životy zpět do správných kolejí a navíc je tu i velmi sympatický Annin bratr (Marek Němec). Možná je to tak začátek jednoho velkého přátelství.

Ženská síla

Natáčení komedie, které odstartovalo v průběhu června v Praze a okolí, vychází ze stejnojmenné knihy Uljany Donátové. Ta je mimo jiné také autorkou scénáře. Filmování se ujala režisérka Hana Hendrychová v produkci Svatky Peschkové a Nely Schlaichertové. „S nadsázkou říkáme, že jsme taková ženská síla,“ tvrdí scenáristka, režisérka i obě producentky.

„Ženské přátelství cítíme jako určitou životní jistotu, něco, co člověka podrží a zároveň nakopne. A druhou důležitou věcí je humor. Chceme, aby příběh Matky v trapu vyprávěl o obyčejných lidských věcech s nadhledem, protože pak je všechno v životě o chloupek jednodušší. Naše hrdinky se dokáží zasmát samy sobě a věříme, že s nimi se zasměje i divák v kině,“ dodávají. Komedie má jít do kin 29. února 2024.