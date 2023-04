S Danou Němcovou se rozloučila veřejnost, přišli i Gál, Vondra či Jáchym Topol

Dana Němcová 14. 1. 1934 – 11. 4. 2023 Narodila se 14. ledna 1934 v Mostě jako Valtrová. Ve svých čtyřech letech se musela s rodiči po Mnichovu z pohraničí vystěhovat. Když jí bylo 11 let, do svého rodného města se vrátila. V roce 1953 odešla na vysokou školu do Prahy. Studovala psychologii, chodila na bytové semináře profesora Jana Patočky a od něj si odnesla přesvědčení, že nebude žít ve lži. Zde se také seznámila s psychologem a filozofem Jiřím Němcem a roku 1955 se za něj provdala. V roce 1979 byla 6 měsíců vězněna na Ruzyni a následně podmínečně odsouzena ke dvěma letům odnětí svobody za podvracení republiky. Poté, co nesměla vykonávat psychologickou praxi, pracovala jako uklízečka. V demokratickém zřízení se zasazovala zejména o psychologickou a právní pomoc uprchlíkům, byla členkou správní rady Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.