Politolog: ANO musí zvážit, zda je Babiš vhodný lídr. Pak má slibné vyhlídky

Petr Pavel získal přes 58 procent hlasů. Jak silný to je mandát, třeba ve srovnání s předchozími prezidenty?

Je to mimořádně silný mandát, a to nejen vůči Miloši Zemanovi, ale i vůči vládě. Pavel získal výrazně více hlasů než získala pětikoalice ve sněmovních volbách. To výrazně posiluje jeho pozici v rámci českého politického systému. Může se stát, jakkoliv se dnes vládní strany radují z jeho vítězství, že bude provádět zcela nezávislou a vlastní politiku, která se vládě nemusí zcela líbit.

Když ANO provede personální obměnu, otevírají se straně velmi slibné perspektivy.