Spekulace, lži. Hamáček odmítl „handl s Rusy“ ututlat Vrbětice za Sputnik V

„Celá ta konstrukce je divná. Já opravdu nevím, komu to slouží,“ prohlásil ve Sněmovně ministr vnitra a šéf ČSSD. Z kauzy ale mají podle Hamáčka radost jen v Moskvě.

Skutečné plány své cesty sdělil podle Seznamu Hamáček účastníkům jednání, které se kolem odehrálo ve čtvrtek 15. dubna večer v kanceláři ministra vnitra.

O den později byla ale cesta do Moskvy zrušena a v sobotu Hamáček s premiérem Andrejem Babišem naopak veřejně oznámili, že za výbuchem ve Vrběticích byli dva důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU a že kvůli tomu Česko vyhostí osmnáct lidí z ruské ambasády v Praze napojených na ruské tajné služby.



Bylo jasné, že se cesta do Ruska neuskuteční, popsal schůzku nejvyšší státní zástupce

Hamáček potvrdil, že ve čtvrtek 15. dubna se uskutečnila schůzka za účasti zástupců tajných služeb a nejvyšší státního zástupce Pavla Zemana.

Ten v úterý pro ČTK uvedl, že při schůzce s vicepremiérem Hamáčkem rozhodně nenabyl dojmu, že by chtěl Hamáček kauzu Vrbětice jakýmkoliv způsobem utlumit nebo ukončit.

„Dorazil jsem až později, kolem půl desáté večer. V době, kdy jsem na schůzku dorazil, bylo jasné, že se žádná cesta do Ruska neuskuteční,“ prohlásil nejvyšší státní zástupce Zeman.



Rozpusťme Sněmovnu, opakují Piráti a STAN

Kauza zatím nepřesvědčila koalici Pirátů a hnutí STAN, aby přidala podpisy pro mimořádnou schůzi k hlasování o nedůvěře vládě, o což usiluje koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09). Koalice Pirátů a STAN chce nadále jednat o variantě rozpuštění Sněmovny.



„V případě, že se to ukáže pravdivé, mělo by to vést k rezignaci Jana Hamáčka,“ řekl šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Podpořil, že má kauzu řešit hned v úterý celá Sněmovna. Pokud to neprojde, měla by být podle Rakušana schůze přerušena, aby kauzu na uzavřených jednáních řešily výbory i komise dolní komory parlamentu.

„Celý vývoj této kauzy pouze potvrzuje, že nyní není vhodná chvíle na posílení moci prezidenta Zemana a jedinou férovou cestou jsou předčasné volby, které by umožnily voličům znovu rozdat politické karty. V tomto týdnu budeme spolu s partnery ze STAN pokračovat v jednání v této věci s předsedy sněmovních stran,“ sdělil iDNES.cz šéf Pirátů Ivan Bartoš.



Kauzou se má podle Pirátů zabývat i výbor pro bezpečnost Sněmovny. „Náš poslanec Jan Lipavský již v minulosti upozornil na nesrovnalosti okolo cesty Jana Hamáčka do Moskvy a žádal zveřejnění relevantních dokumentů na výboru pro obranu, který žádost zamítl,“ uvedl pro iDNES.cz Bartoš.



Server Seznam Zprávy napsal, že se opírá o „řadu svědků“. Žádný z nich se ovšem k tvrzení ve zveřejněném článku na své jméno nehlásí.

Hamáček: Ničím nepodložené. Nahrává to zájmům cizí moci

Hamáček označil informace, že chystal ututlání vyšetřování výbuchu ve Vrběticích v úterý ráno na Twitteru za nesmysl, opoziční koalice Spolu reagovala na článek s výbušnými tvrzeními, že žádá ministrovu rezignaci.

„Jednoznačně odmítám spekulace v článku Janka Kroupy „Svědectví: Hamáček chtěl v Moskvě vyměnit Vrbětice za milion Sputniků“ týkající se mé údajné snahy obchodovat informace z kauzy Vrbětice za dodávku vakcíny Sputnik V. V žádném okamžiku nebyl předmětem jednání jakýkoliv výměnný obchod s Ruskou federací. Tyto ničím nepodložené spekulace poškozují zájmy České republiky a nahrávají zájmům cizí moci,“ napsal Hamáček na Twitteru k obviněním, jež stojí na tvrzení anonymních zdrojů.

Kauza kolem údajného Hamáčkova handlu přichází v době, kdy koalice Spolu zatím marně shání hlasy pro mimořádnou schůzi, kde by se hlasovalo o nedůvěře vládě, zatímco Piráti a STAN chtějí rovnou rozpustit dolní komoru parlamentu.



Ani pro jednu z variant, o nichž hovoří středové a pravicové opoziční strany, není ale dosud dost hlasů. Je otázka, zda to článek obviňující Hamáčka nemůže změnit. Zcela jistě to však ovlivní, jak to bude vypadat v úterý ve Sněmovně.