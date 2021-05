ČSSD brání Hamáčka útokem na novináře, vytáhla nedoložený útok na Jourovou

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

ČSSD rozdala novinářům papír nazvaný „Barometr důvěryhodnosti novináře Janka Kroupy“ a Onderka připomněl kauzu Budišov z roku 2006 a nezákonnou vazbu současné eurokomisařky Věry Jourové, což byla kauza, která zásadně poškodila sociální demokracii několik týdnů před volbami.

Státní zástupce stáhl v kauze Budišov žalobu a stát musel kvůli aféře, kterou rozpoutal stejný novinář jako nyní kauzu kolem Hamáčka, vyplatit 3 miliony korun odškodného z veřejných peněz.



ČSSD podpoří pokračování jednání o kauze

To, že to opozice zkusí dát znovu prosadit do programu, potvrdili iDNES.cz Jana Černochová z ODS a místopředseda STAN Petr Gazdík. Sociální demokraté podle Onderky podpoří pokračování jednání o mimořádném bodu ke kauze (ne)cesty do Moskvy a co jí mělo doprovázet.

Na uzavřeném jednání - bez přítomnosti kamer, novinářů i zbytku veřejnosti, bez diktafonů a bez zápisu z jednání - v úterý poslanci debatu nedokončili a ke slovu se nedostali ani pozvaní šéfové tajných služeb.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který byl přizván také po jednání řekl, že se styděl za průběh jednání Sněmovny. Poslanec ČSSD Jan Birke ve středu ráno řekl, že se poslanci v úterý chovali jako děti.

Není zatím jisté, že se kauza cesta do Moskvy na program jednání znovu dostane. Na programu je zatím schvalování zákona, podle nějž se mají dětské skupiny změnit na jesle a nový stavební zákon. Program jednání mohou ale poslanci ještě ráno upravit.