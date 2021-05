Styděl jsem se za průběh jednání Sněmovny, řekl nejvyšší státní zástupce

„Styděl jsem se za to, jak to probíhalo, za ten způsob komunikace. Bylo mi líto lidí, kteří od roku 2014 vyšetřují tuto trestnou činnost. Strávili na tom hodiny, týdny, měsíce času, dospěli jsme k nějakému řešení. Místo toho, aby se jim dostalo poděkování, a teď nehovořím o sobě, ale o policii, BIS, příslušném dozorovém státním zástupci, tak jsem byl přítomen nejapnému a nedůstojnému divadlu,“ řekl novinářům Pavel Zeman.



Bylo to šílené, hnusné, odporné, řekla poslankyně ODS Černochová

„Bylo to k pozvaným hostům nedůstojné,“ řekla iDNES.cz poslankyně ODS Jana Černochová.

„Emoce byly hrozné, bylo to šílené, hnusné, odporné jednání, nepamatuji horší. Když vám tam sedí zástupci zpravodajských služeb a vidí tam ring volný, tak to si pak člověk říká, zda za tuhle zemi chce nasazovat život a umírat, když tam vidí tuhle elitu národa,“ ulevila si poslankyně Černochová. Poslanci debatu o zrušené cestě Hamáčka do Moskvy nedokončili.

Server Seznam Zprávy napsal, že Hamáček chtěl v Rusku vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích v roce 2014 za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V a za uspořádání summitu amerického Joe Bidena a ruského prezidenta Vladimira Putina v Praze.

Hamáček to kategoricky popřel. „Mě ten článek šokoval, obsahuje řadu spekulací a lží,“ řekl ministr vnitra. Označil to za nejtěžší chvíli svého života.

Pavel Zeman na dotaz, zda by byl ochoten znovu dorazit na jednání Sněmovny k této záležitosti, uvedl, že o tom bude hodně přemýšlet. „Poněvadž jsem se opravdu dneska styděl. Za všechny lidi, kteří na kauze pracovali,“ dodal.



„Ta kauza je věc, na kterou bychom měli být hrdí. Zvládli jsme to,“ řekl. Mínil jak orgány činné v trestním řízení, tak zpravodajské služby. „Zároveň mohu říci, že jsem byl i pyšný na Českou republiku, jakým způsobem se postavila za celou kauzu, jakým způsobem ji vyřešila a myslím si, že u tohoto postoje bychom měli zůstat,“ uvedl nejvyšší státní zástupce.



„Hamáček není vlastizrádce, není pohůnek Moskvy, a jestli ho budeme křižovat, tak jen pomůžeme těm na Hradě,“ řekl iDNES.cz jeden z opozičních pravicových poslanců k tomu, jak vnímá celou kauzu.

Bylo jasné, že žádná cesta do Ruska nebude, řekl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman v úterý podpořil ministra vnitra Hamáčka, že se při schůzce u něj neřešil žádný plánovaný handl v Moskvě. „Dorazil jsem až později, kolem půl desáté večer. V době, kdy jsem na schůzku dorazil, bylo jasné, že se žádná cesta do Ruska neuskuteční,“ prohlásil v úterý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, který se také schůzky účastnil.

O den později byla cesta do Moskvy zrušena a v sobotu Hamáček s premiérem Andrejem Babišem naopak veřejně oznámili, že za výbuchem ve Vrběticích byli dva důstojníci ruské vojenské tajné služby GRU a že kvůli tomu Česko vyhostí osmnáct lidí z ruské ambasády v Praze napojených na ruské tajné služby.

Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád na striktní paritu.