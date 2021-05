Hejtmanovi Netolickému vyprávěl Hamáček o svých záměrech v Moskvě

„Na úvod, kdy jsme si řekli, co je nového, tak mi říkal, že poletí do Moskvy a ten obsah se týkal očkování, že tam chystá cestu. Toto tam zaznělo, to můžu potvrdit,“ řekl iDNES.cz Netolický. „Ten den se o té cestě i psalo,“ uvedl pardubický hejtman.

„Potvrzuji, že jsme se 15. dubna viděli. V rámci obecné rozpravy jsme se bavili i o tomto, ale hlavním účelem byla moje kandidatura do Poslanecké sněmovny, spolupráce na tématu místního rozvoje a to, že jsem mu řekl, že kandidovat nebudu a vysvětloval jsem mu osobní důvody proč. Takto to bylo, nic víc k tomu dodávat nebudu,“ prohlásil politik ČSSD.

„Odmítám spekulace na téma Vrbětice, to jsem neslyšel, to mi neříkal,“ uvedl pro server iDNES.cz pardubický hejtman Netolický.

Na stranickém sjezdu několik dnů před tím vystupoval tvrdě proti možnosti budoucí spolupráce s hnutím ANO a tudíž hájil kurs, který prosazoval Hamáčkův soupeř, v té době ještě ministr zahraničí Tomáš Petříček.



Hamáček ale vyhrál a vzápětí navrhl jeho odvolání z vlády. Petříček byl stejně jako bývalý ministr zdravotnictví Jan Blatný odpůrcem toho, aby se do Česka i bez certifikace Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) dovezla ruská vakcína Sputnik V. O to, aby se do Česka dostala, naopak velmi usiloval prezident Miloš Zeman, který volal po odvolání Blatného i Petříčka.