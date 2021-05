Trauma by bylo znovu zavírat, řekl Havlíček po inspekci v ponožkárně a švadlence

„Chtěl jsem se podívat do nějakého menšího města, nejen do Prahy, a zjistit, zda se skutečně otevřelo, jestli to lidé vnímají jako určitý posun, podívat se, jestli jim chodí zákazníci, a rovněž si s nimi promluvit o tom, jakým způsobem prožili několik posledních měsíců,“ zmínil ministr průmyslu a obchodu při své návštěvě.

Jak dodal, lidé mají radost, že se mohou konečně nadechnout. „Řekl bych, že je to pro ně i taková psychologická vzpruha, že mohou dělat vlastně to, na co několik měsíců čekali,“ doplnil Havlíček.

Důkazem je toho i Ivana Soukupová, majitelka místního kadeřnictví. „Jsme šťastné, že jsme konečně mohly otevřít,“ zmínila. Jak dodala, s testováním nemá příliš velké problémy.

„Překvapilo mě, že tam chodí starší lidé, kteří stále ještě nebyli očkovaní. Někteří říkali, že to nechávají na mladší, což si myslím, že není v tuhle chvíli v pořádku, protože pořadníky byly vytvořeny pro starší lidi,“ zmínil po návštěvě kadeřnictví Havlíček.

Potíže s formuláři

Vicepremiér si udělal cestu také do místní ponožkárny. Majitel František Nádvorník přiznal, že během uzavření prodejny mu dělaly největší starosti peníze. „Není na nájem, není na jídlo, je to prostě špatné,“ prozradil. Sám využíval jeden podpůrný program na podporu nájemného. Systém mu ale přišel komplikovaný. „Myslím si, že to muselo dělat potíže úplně každému. Co vyplnit, co nevyplnit, co si z toho vybrat,“ vyprávěl Nádvorník.

Havlíček navštívil také prodejnu Švadlenka. Majitelka prodejny Kateřina Jandová si v době uzavření otevřela výdejní okénko. „Chodila jsem do prodejny dvakrát týdně na hodinu a půl. Dámy my napsaly na e-mail, na facebook, nebo zavolaly, co by chtěly. Já jsem přišla, připravila balíčky a dala jsem jim je,“ zmínila Jandová.

Při výdejním okénku si nevydělala ani na nájem. „To, co jsem vydělala, jsem vložila do nového zboží, takže nájem jsem platila ze svého,“ doplnila. Zadlužit se podle jejich slov ale nemusela, měla totiž našetřeno.

„Řekl bych, že se všichni smířili s tím, že covid tady je, nebo byl, a trauma by pro všechny bylo, kdyby se muselo opětovně zavírat,“ uvedl Havlíček.

S testy v případě návštěvy služeb by podle jeho slov měli lidé i nadále počítat. „Je lepší se připravit na to, že režim, na který jsme byli zvyklí před covidem, tady ještě několik týdnů, možná i měsíců, nebude,“ řekl vicepremiér Havlíček. „Na druhou stranu, je to podle mého názoru přiměřená daň za to, že se může alespoň trochu normálním způsobem fungovat,“ doplnil.