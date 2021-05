Volnější cestování k sousedům se zatím týká očkovaných, řekl ministr Kulhánek

Lepší podmínky pro cestování do sousedních zemí zatím pocítí jen lidé, kteří už mají dokončené očkování. „Naši očkovaní spoluobčané mohou už například cestovat do Polska a Slovinska. Bavorské také uznává potvrzení o očkování. Ladí se ještě technikálie s dalšími státy. Chceme mít do 15. května jasno,“ sdělil iDNES.cz ministr zahraničí Jakub Kulhánek.