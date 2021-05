Zpátky do Česka se bez testu dostanete ze sedmi zemí, nově zezelená Izrael

Mezi šestici zeleně zbarvených států patří Vatikán, Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko. Při příjezdu z těchto Češi nemusí vyplňovat příjezdový formulář. Před odjezdem z těchto zemí ani při příjezdu zpět do Česka pak nemusí podstupovat ani test.

Speciální podmínky

Vstup do zemí zelené barvy však ve většině případů není tak snadný, jako je návrat. Do Austrálie a na Nový Zéland mohou Češi vstoupit pouze při dodržení specifických podmínek, jejichž výčet je uveden na webových stránkách ministerstva zahraničí. Stejné podmínky platí i při vstupu do Vatikánu.

Při vstupu do Korejské republiky musí Češi zase předložit test, který nesmí být starší než 72 hodin, následně je povinná karanténa v délce 14 dnů.

Cestovatelé z Česka do Thajska zase musí po příletu absolvovat povinnou karanténu v hotelu na vlastní náklady v délce 14 dní. Povinná karanténa platí i v Singapuru, kam v současné době ale není možné přicestovat bez povolení místních úřadů.

Zájezdy do Izraele pro očkované

Od pondělí 10. května nově zezelená také Izrael. Přestože je v zemi proočkováno na 80 procent dospělé populace, otevírání pro turisty bude opatrné a pomalé. Cestování do Izraele je od 7. dubna umožněno pouze některým skupinám osob na základě zvláštního povolení. Pro turistické cesty však zůstává Izrael prozatím zavřený.

Cestovatelská mapa Evropy k 3. 5. 2021

Od 23. května by však do Izraele mohly být vpuštěny zájezdy cestovních kanceláří za podmínky, že všichni účastníci budou mít potvrzení o očkování proti covidu-19 a splní další požadavky pro vstup a pobyt v Izraeli.

„Před odletem bude po turistech požadován nanejvýš 72 hodin starý PCR test a po příletu si ještě 15 minut počká na výsledek sérologického testu, zda má protilátky proti covidu. Těchto skupin, spíše malých, bude v první fázi celkem čtyřicet,“ řekla MF DNES Lydia Weitzmanová z tiskového odboru izraelského ministerstva pro turistiku. Pro individuální turistiku to však platit nebude.

PCR test za vlastní náklady

Oranžové, tedy ty se střední mírou rizika nákazy koronavirem, budou na cestovatelské mapě od pondělí nově Slovensko a Kanárské ostrovy.

V oranžové kategorii středního rizika už nyní figuruje Finsko, Norsko, Irsko, Island, Malta, Portugalsko a Baleárské ostrovy. Pro návrat ze zemí s vysokým rizikem nákazy, které tedy spadají do červené kategorie, a ze zemí se středním rizikem nákazy bude nutný test pořízený ještě před návratem do Česka jen pro turisty, kteří se budou vracet veřejnou dopravou.

Kromě toho mají nadále z preventivních důvodů lidé, kteří se vrátili ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie povinnost nosit po dobu 14 dnů všude mimo domov respirátor, a to i ve venkovních prostorech.

Součástí opatření zůstává také povinnost podstoupit PCR test na koronavirus, a to nejpozději do pěti dní po návratu do České republiky v případě příjezdu z červené země a nejdříve pátý den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí lidé po návratu ze zahraničí zůstávat v izolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář.

Pozor na mutace

Do červené kategorie zemí s vysokým rizikem nákazy patří stále Belgie, Bulharsko, Dánsko, Itálie, Monako, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Lotyšsko, Rakousko, Polsko, Estonsko, Maďarsko, Rumunsko, Řecko, Německo, Slovinsko, Švýcarsko, Španělsko a San Marino.

Před návratem z tmavě červených zemí, do nichž spadají státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích, je nutné podstoupit první test ještě před vstupem na území Česka. Vzhledem k výskytu nových mutací a komunitnímu šíření napříč Evropou úřady doporučují odložit cesty, pokud nejsou nezbytné.

Z důvodu možného šíření nových variant viru zakázalo ministerstvo zdravotnictví cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací. Jde o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Keňu, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii včetně ostrovů Zanzibar a Pemba, Zambii a Zimbabwe.