Testy zdarma změníme, chceme lidi motivovat k očkování, řekl Arenberger

„Testování je pasivní hledání někoho, kdo je nakažen, my tomu chceme předejít,“ uvedl Arenberger v neděli v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News. Lidé by podle něj neměli váhat a přihlásit se na očkování.

„Chtěl bych apelovat na to, že skupiny, které jsou otevřené, aby neváhaly. Kdo chce vycestovat do zahraničí, někde bude stačit jenom jedna dávka,“ uvedl.

„Apeluji i třeba kvůli cestování, aby si očkování co nejdříve zařídil. Nemyslím, že to je diskriminace mladších skupin. Museli se nejdřív očkovat rizikové skupiny. Myslím, že všichni v solidaritě si myslí, že to byl správný postup,“ dodal s tím, že se nyní stanží co nejrychleji otevírat i mladší věkové skupiny.



Ministr zdravotnictví také uvedl, že co se týče dalšího uvolňování, bude řešit zejména rotační výuku na školách. „Určitě jde o to, abychom zrušili rotace, jsou velmi složité a komplikují situaci v rodinách.“



Podobné stanovisko zastává i premiér Andrej Babiš. Rotace ve školách by se tak mohly zrušit 17. května.

