Očkovaní by mohli od 15. května snadněji cestovat, řekl Babiš poslancům

„Můžeme od 15. května a my umožníme, aby na území České republiky cestovali jejich občané s potvrzením o provedeném očkování, jestliže uplynulo nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky, druhé dávky, pokud se nejedná o jednodávkovou vakcínu,“ řekl předseda vlády.



„Také kromě těchto našich sousedů oslovíme největší destinace pro naše občany, to znamená Chorvatsko, Řecko a Bulharsko. A samozřejmě další,“ uvedl Babiš.



Chystané covid pasy, které mají usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po celé Evropské unii, budou podle premiéra Andreje Babiše fungovat v digitální i papírové podobě. „Bude to s QR kódem,“ řekl Babiš.



„Nejde nicméně o propustku mezi jednotlivými zeměmi, každý stát si může nastavit podmínky na vstupu na své území,“ řekl Babiš při odpovědi na dotaz místopředsedkyně STAN Věry Kovářové. Na chystaný covid pas se ho ptala i Karla Maříková z SPD. Na celoevropské úrovni má fungovat „digital green certificate“, jak o tom hovořil, až od července.



Všechny děti naráz by do školy mohly chodit od 17. května, řekl Babiš

Zrušení rotační výuky ve školách a to, aby všichni žáci najednou chodili do školy, je absolutní prioritou podle premiéra Andreje Babiše. Řekl to rovněž při interpelacích s tím, že by to tak mohlo být již od 17. května.



„Já jsem dnes řekl jasně ministrům zdravotnictví a školství a šéfovi státních hmotných rezerv a paní náměstkyni ministra zdravotnictví Svrčinové, že si přeju, aby udělali maximum pro to, aby 17. května všichni studenti a školáci šli do školy bezrotačně, takže základka, středoškoláci. A to je dnes priorita,“ řekl Babiš.



Vláda před tím na pondělním jednání rozhodla, že se od 10. května vrátí do škol na rotačním principu žáci druhého stupně ve všech krajích.

„Nemusíme dělat dvourychlostní Česko,“ vyzdvihl po jednání vlády ministr zdravotnictví Petr Arenberger, že do škol vrátí i žáci ve třech krajích, kde to dosud nebylo jisté - v Jihočeském i Zlínském kraji a na Vysočině.