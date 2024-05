Z 10 na 70 tisíc turistů. Budějovické letiště začne fungovat celoročně

Do Egypta, Tuniska, na Krétu, Rhodos i Mallorku budou letos odlétat boeingy či airbusy z Letiště České Budějovice. Loni to byla zahajovací sezona, kdy první tisíce cestujících mířily z areálu v Plané na dovolenou. Letos už jich mají být desítky tisíc. Tak to alespoň očekává šéf letiště Ivan Trhlík.

„První let letní sezony se od nás uskuteční v sobotu 25. května, a to do turecké Antalye. Těšíme se a jsme připraveni. Předpokládáme, že v tomto roce odbavíme na odletu a příletu vyšší desítky tisíc cestujících. Odhadujeme, že by jich mohlo být mezi 70 a 80 tisíci,“ naznačil.

Je to výrazná, skoková změna jak v počtu cestujících, tak i v počtu letů, kde lze očekávat více než 400 pohybů letadel, tedy vzletů a přistání. „V loňském roce, kdy jsme komerční lety do vybraných dovolenkových destinací konečně odstartovali, jsme odbavili deset tisíc cestujících při 56 pohybech letadel. V tomto roce už Letiště České Budějovice definitivně přejde ze sezonního na celoroční provoz,“ potvrdil Ivan Trhlík.

Například cestovní kancelář Čedok letos chystá z Budějovic zájezdy do šesti destinací. „V nabídce zůstává Turecká riviéra s odlety do Antalye i řecké ostrovy Rhodos a Kréta. Novinkami budou Tunisko a Bulharsko, což jsou populární lokality hlavně pro rodinnou dovolenou,“ zmínila Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku.

Doplnila, že kancelář má aktuálně dvojnásobné prodeje oproti loňské první sezoně. „Nejžádanější jsou zájezdy do Turecka, kam chystáme lety dokonce už dvakrát týdně, což dovolí prodloužené termíny dovolené,“ upozornila. Například přímé spoje do Tuniska odstartují od 30. července.

Novinkou je, že Čedok přidává na zimní sezonu první destinaci z Českých Budějovic. Z jihočeského letiště začne létat ve spolupráci s leteckou společností Corendon Airlines do egyptské Hurghady. Letadla budou startovat každou neděli od konce prosince 2024.

O dalších novinkách pro cestující chce ředitel Trhlík informovat v následujících týdnech a měsících, ale už nyní je jisté, že budou v terminálu k dispozici také nové obchody. Na základě výzvy uspěla COOP Jednota Kaplice.

Ta má mít i na základě ankety letiště v sortimentu balené potraviny, které si cestující budou moct vzít s sebou na palubu letadla. Dále drogerii, léky, tiskoviny či drobnou elektroniku. Prodejna bude ve veřejné části terminálu, hned vedle odbavovacích přepážek check-in.

Nabídnou také pikador

Druhým provozovatelem, který uspěl ve výzvě na gastro provoz, je Karel Válek a jeho street food stánek Donut s Tebou. Nabídne kávu, nanuky, domácí limonády, nápoje a drobné chuťovky. Za bezpečnostní kontrolou bude tato nabídka ještě rozšířená o bistro speciality, bagety, tortilly či saláty. „V nabídce nebude chybět jihočeský pikador,“ informovalo letiště.

Zásadní je ovšem i technické vybavení. Už loni po ukončení první sezony informoval hejtman Martin Kuba, že ho bude třeba vylepšit. „Například se ukázalo, že současné vybavení letiště neumožňuje odbavit dva lety v krátké době. Takže zřejmě budeme muset pořídit zařízení s vyšší kapacitou a udělat případně i stavební úpravy, aby se na letiště vešlo,“ uvedl loni hejtman. Areál i společnost, která ho spravuje, je majetkem Jihočeského kraje.

A úpravy potvrdil také Ivan Trhlík. „Na základě výběrového řízení jsme podepsali smlouvu s dodavatelem řešení na rozšíření počtu odbavovacích přepážek (check-in), rozšíření systému transportu zapsaných zavazadel cestujících a dalšího rentgenu pro tato zavazadla,“ vyjmenoval.

Vzhledem k situaci na trhu a dodacím lhůtám bude tato technologie k dispozici až od zimy tohoto roku. „To je pro nás důležité zejména v souvislosti s očekávaným dalším výrazným nárůstem letů v příštím roce,“ vysvětlil Trhlík.

Vedení Jihočeského kraje si pak rovněž přeje k letišti nalákat hi-tech firmy, stát zde může i výzkumné centrum, nákupní zóna či zázemí pro společnost Smartwings nebo cargo dopravu. Volných je celkem 150 hektarů. Z velké části jsou to trávníky, patří však mezi ně například i objekt bývalých kasáren.