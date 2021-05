Dejte jasná pravidla pro zahrádky, vyzvala Hospodářská komora vládu

Provozovatelé stravovacích provozů musejí mít podle prezidenta Hospodářské komory (HK) Vladimíra Dlouhého neodkladně jasno v tom, zda budou muset od pondělí kontrolovat doklady hostů o negativních testech na koronavirus či očkování, k čemuž potřebují ale detailní informace, nebo bude stačit vývěska, že za vládou nastavená pravidla se bude zodpovídat zákazník. Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že vláda v pátek podmínky pro otevření zahrádek zpřesní.



Komora podle Dlouhého nikdy neříkala, že vstup do provozoven služeb, hotelů nebo restaurací má být podmíněn testem či očkováním. Pravidla podle něj určuje stát. HK se snažila najít technologické řešení. Vyvinula proto mobilní aplikaci, ve které by lidé našli podniky, které se zavázaly k dodržování nastavených pravidel, zároveň by jejím prostřednictvím prokázali svou bezinfekčnost. Potřebné pro její plošné využití bylo zapojení státu. Podle viceprezidenta HK Zdeňka Zajíčka se tak nestalo a aplikaci nyní komora uloží „do šuplíku“.

Chybí legislativa

„Musíme některé okamžiky předvídat a být na ně připraveni. My jsme chtěli být připraveni,“ řekl Zajíček. Je podle něj velkým překvapením, že po více než roce s pandemií neexistuje dostatečný legislativní rámec pro fungování a vymáhání některých opatření.



Komora podle Dlouhého vnímá velkou nekonzistenci postupu státu v uvolňování protiepidemických nařízení a prohlášení vládních představitelů. Naposledy u otevření zahrádek restaurací stát podle něj znovu projevil neznalost v tom, co může po podnikatelích a jejich zákaznících vyžadovat.

Vláda v pondělí ohlásila, že od 17. května se budou moci otevřít venkovní prostory stravovacích podniků. Vstup na ně bude restauratér moci povolit ale jen lidem testovaným, očkovaným nebo s protilátkami. Podnikatelé tuto podmínku kritizovali, tvrdí, že nemají pro vymáhání takového dokladu, případně pro vykázání hosta z podniku, oporu v zákonu.

S hlavní hygieničkou Pavlou Svrčinovou se podle Luboše Kastnera z Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve středu podařilo dojednat kompromis. V podnicích by mělo stačit vyvěsit sdělení, že budou obslouženi jen hosté, kteří splňují podmínky nařízené ministerstvem zdravotnictví. Úřad zatím nepotvrdil, že na tuto dohodu přistoupí.

S fungováním služeb a maloobchodu podle Dlouhého souvisí očkování, se kterým firmy nabízejí státu pomoc. Kapacity by polovina podniků byla ochotna nabídnout i pro očkování rodinných příslušníků svých zaměstnanců. I v tomto ohledu Dlouhý vnímá nekonzistenci státu. „Oceňujeme, že se již patrně podařilo zajistit dostatečné množství vakcín. Byla by ale tragédie, kdybychom zjistili, že nám statisíce, ne-li miliony vakcín leží někde na skladě a začneme se bavit o tom, aby nám jejich validita nepropadla,“ řekl. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že zapojení firem je ještě nutné promyslet. Bylo by na to podle něj potřeba větších dodávek vakcíny Pfizer.

