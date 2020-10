Roušky a včas zavřít? Některé restaurace nedodržují hygienická nařízení

Benevolentní přístup části restauratérů a hospodských zhoršuje vyjednávací pozici celého gastronomického sektoru a snižuje pravděpodobnost, že se jeho reprezentanti dohodnou s vládou na úlevách.

Zástupci oboru, ať už je to právě Asociace malých a středních podniků (AMSP) nebo Asociace hotelů a restaurací (AHR) se včera neúspěšně snažili přesvědčit ministra zdravotnictví Romana Prymulu a další členy vlády, aby zmírnili restrikce a zabránili zavádění nových, tvrdších opatření, jako je uzavírání provozů ve 20:00.

Část restauraci, často těch levnějších, opatření vůbec nedodržuje. Například na Praze 5 u Anděla je takových podniků hned několik. Je to rozšířený problém, potvrzuje Luboš Kastner. „Vídám nedisciplinovanost restauratérů. Kazí nám to image,“ řekl a vyzval všechny, aby nařízení vlády respektovali. Pro úplnost je však nutné dodat, že roušky v hospodách často nenosí ani hosté.

Provozovatelé gastropodniků, případně jejich zaměstnanci spoléhají na to, že je nikdo nepotrestá. Sázejí na to, že hygiena je přetížená a kontrola restauratérů je to poslední, na co má čas.

Restaurace mohu kontrolovat i policisté

„Z kapacitních důvodů kontrolujeme dodržování mimořádných opatření jen na základě oznámení občanů,“ popsala situaci Zuzana Balašová z Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Podobné je to i jinde. Hygienici jsou vytíženi trasováním lidí, kteří mohou mít covid-19, vydáváním rozhodnutí o karanténě nebo výkonem státní správy.

Ke kontrolám pořádku v restauracích má oprávnění i Policie ČR. Luboš Kastner proto vybídl ve čtvrtek policisty, aby byli aktivnější. „Ať objíždějí podniky a kontrolují dodržování pravidel,“ hřímal. A v podobném duchu vyzval ministra Prymulu: „Pojďme pomocí městských policií a dalších kontrolovat provoz restaurací mezi 22-23 hodin,“ napsal mu v dopise, v němž zároveň požadoval, aby stát nechal podniky otevřené do 23 hodin. Vláda však ve čtvrtek opatření naopak zpřísnila a restaurace musejí po víkendu zavírat už v osm hodin večer.

Dřívější uzavření totiž podle něj nezabrání tomu, aby se před restauracemi netvořily hloučky lidí. „Úplné zavření nedává smysl, vše by se přesunulo do domovů a na různá neoficiálních setkání. A samozřejmě by to zlomilo sektor gastronomie,“ napsal.

Po zpřísnění, které nařizuje restauratérům uzavírat už ve 20 hodin a omezuje množství lidí u stolu na 4, volají zástupci byznysu po nutnosti vládních kompenzací. Řada podniků před uzavírkou varovala, protože je připraví i o více než 50 procent tržeb a varují, že jim hrozí bankrot.

Několik restauratérů, které ve čtvrtek oslovila redakce iDNES.cz, uvedlo, že raději rovnou zavře, protože nemá smysl dělat byznys bez večeří.