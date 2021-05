Vláda projedná prodloužení pomoci firmám i to, zda se otevřou dřív restaurace

K tomu, aby uspíšila otevření všech provozů, vyzval ve čtvrtek vládu prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.



„K nějaké úpravě dojde. Ono to není závislé pouze na incidenci, je tam i určitý právní aspekt. Rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které budeme muset reflektovat, ale musíme to nejprve na vládě projednat. Je to kombinace epidemiologická a právní,“ řekl iDNES.cz Vojtěch.



Nejvyšší správní soud zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v nařízení ministerstva zdravotnictví.



V pomoci firmám zasaženým koronavirovou epidemií vláda už nechce pokračovat kompenzačním bonusem pro živnostníky, jeho vyplácení skončí.



Podnikatelé nyní mohou kromě kompenzačního bonusu využít dotační COVID 2021, ve kterém stát přispívá 500 korun na zaměstnance a den. Vztahuje se na období od 11. ledna do 9. května, příjem žádostí skončí 2. června.

Pokračovat bude program COVID Nepokryté náklady, ve kterém mohou podnikatelé získat 60 procent nákladů. První výzva se vztahovala na dobu od 1. ledna do 31. března. V další výzvě, kterou ministerstvo průmyslu a obchodu teprve zveřejní, se bude pomoc týkat období od 1. dubna do konce května.