RegioJet opět vyráží do Chorvatska. Do Splitu jsou páteční jízdenky vyprodány

Z pražského hlavního nádraží v pátek odpoledne vyrazí první vlakový spoj RegioJet do Chorvatska. Prodáno je na něj zatím přibližně 400 jízdenek, plný je asi ze 75 procent. Část vlaku do Splitu je vyprodaná kompletně. V části do Rijeky jsou ještě volná místa. Na letošní letní spoje je dohromady prodáno přes 30 tisíc jízdenek a zájem je hned začátkem sezony značný, uvedl mluvčí společnosti Aleš Ondrůj.