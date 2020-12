Hitem léta byl vlak do Chorvatska. Češi ho však většinou trávili v tuzemsku

Dne 30. června, tedy v přesně v době mezi dvěma koronavirovými vlnami, vyrazil na cestu první vlak, který měl české turisty odvézt do jejich nejoblíbenější prázdninové destinace – do Chorvatska. S nápadem přišel dopravce RegioJet a slavil u Čechů nečekaný úspěch.

Odjezdu prvního vlaku s českými turisty do chorvatské Rijeky se tehdy účastnil majitel a šéf společnosti RegioJet Radim Jančura, velvyslankyně Slovinska Tanja Strniša a velvyslankyně Chorvatska Ljiljanou Pancirovová.



„Chorvatsko je připraveno a těší se na české turisty,“ řekla před odjezdem vlaku Pancirovová. Na dovolenou u moře a dobrodružnou cestu se těšili i turisté, kteří ocenili především nízkou cenu za jízdenky.

Cena za jednosměrnou jízdenku ve voze se sedačkami začínala na 590 korunách, za lehátko ve spacím voze pasažéři zaplatili 790 korun. Jeden spoj pojal přibližně 520 cestujících.



„Cesta trvá asi přesně pět piv, pak vás povinně uložíme k večerce, ráno vás probudíme už v 6, kvůli malé formalitě, protože Chorvatsko není v Schengenu. Pak vás čeká snídaně a už vystupujete,“ popsal cestu ze svého pohledu šéf RegioJetu.



„Provoz se stal symbolem letošní letní dovolenkové sezony. Všechny spoje odjely tak, jak bylo naplánováno – v červenci a srpnu jezdily vlaky denně v každém směru. V září pak třikrát týdně,“ uvedl Mluvčí společnosti RegioJet Aleš Ondrůj. Průměrná obsazenost spojů se prý pohybovala přes 90 procent.

Z Prahy odjíždí první vlakový spoj RegioJetu do Chorvatska. (30. června 2020)

„S ohledem na vysoký zájem o cestování vlaky RegioJet do Chorvatska začal RegioJet již s přípravou vlakového spojení na příští rok. S provozem spojů zatím počítá od května 2021 do konce září 2021. Předprodej jízdenek zahájíme na počátku roku 2021,“ řekl Aleš Ondrůj.



Češi nakupují letní dovolené v zahraničí více než loni

Na začátku roku, kdy epidemie v Česku vypukla naplno a překročení hranic s sebou přinášelo legislativní těžkosti, nastal značný zájem o dovolené v tuzemsku. To potvrzuje i mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka.

„Oproti loňskému roku byl zájem daleko větší. Největší zájem byl o Krkonoše, Šumavu a Jizerské hory, převážně o hotely a penziony se snídaní a také s polopenzí,“ sdělil Petr Kostka.

Podle něj je v současné době obrovský zájem o předprodeje na léto 2021, tedy First moment, který běží asi třetí týden. „Zájem je dokonce vyšší s porovnáním s loňským obdobím, aktuálně si objednává svou dovolenou na příští léto skoro tisícovka klientů denně, “ popsal současný zájem o zahraniční dovolenou Kostka.

Co se týče zahraničních destinací, současná poptávka je především o Egypt, Turecko, Řecko a Tunisko. „U prodejů na bližší odletové termíny je však jasně viditelné, že se naši zákazníci obávají dalšího lockdownu, a proto chtějí v lednových termínech odletět k moři a do tepla například do Egypta nebo na Kapverdské ostrovy,“ doplnil Kostka. Exim Tours proto spustil i testování na koronavirus za výhodnější cenu přímo u letiště.

Do zahraničí se však letos příliš necestovalo

Data společnosti Global Payments však potvrdila, že Češi letos cestování za hranice ve velké míře omezili. Dobře je to vidět například na obnosech utracených platební kartou například ve Spojených státech amerických. V červenci tam Češi utráceli o 89 procent méně než ve stejném měsíci loňského roku, jak vyplývá z dat o platebních transakcích klientů České spořitelny.

„Jedinou cizí zemí, ve které útraty Čechů v červenci narostly, bylo Slovensko. V srpnu se k němu přidalo ještě Chorvatsko. V obou případech však nárůsty nedosahují ani deseti procent,” říká analytička České spořitelny Tereza Hrtúsová.

„Poměrně malý pokles oproti loňskému roku zaznamenaly útraty v sousedním Rakousku. O něco větší už byl pokles v útratách v Německu,” uvedl analytik Global Payments Ondřej Stříbrský.

I na oblíbené Slovensko a do Chorvatska však vyrazily menší počty lidí než loni. U našich východních sousedů bylo letos podle dat České spořitelny o pět procent Čechů méně než loni. Na Jadran jelo v červenci o 25 procent lidí méně, v srpnu to zase bylo o 16 procent méně než v roce 2019.



Celkový počet plateb českými kartami ve všech sektorech včetně turismu v Česku oproti loňsku výrazně stoupl. Z necelých 46 milionů transakcí vzrostl podle dat Global Payments na necelých 55 milionů, tedy o 20 procent.

Zájem o chalupy a chaty letos rostl

Podobný trend sleduje i Česká spořitelna. Objemy karetních transakcí vzrostly podle statistiky banky v Česku během letních měsíců v průměru o sedm procent. V případě ubytování v tuzemsku ale meziročně o 54 procent, zatímco za ubytování v zahraničí Češi kartou zaplatili o 30 procent méně.

„Mezi jednotlivými součástmi tuzemského cestovního ruchu si nejlépe vedlo ubytování, kde útraty našich klientů vzrostly proti loňskému roku o více než polovinu. Znovu se tak potvrzuje, že Češi trávili prázdniny 2020 převážně v Česku,” řekla Tereza Hrtúsová z České spořitelny.

I na ubytovacích službách se v Česku sice v první polovině roku projevily dopady pandemie a od začátku března do června se jejich tržby pohybovaly pod loňskými hodnotami. Od poloviny šestého měsíce už ale byly útraty vyšší než ty loňské.

Letos kvůli epidemie rostl i zájem o chalupy a chaty. Na každých tisíc Čechů připadne ročně 744 rekreačních výletů na vlastní chaty a chalupy. Díky tomu Česko kraluje evropskému chalupaření. Meziročně se tak zájem o vlastní chatu zvýšil až o čtvrtinu, uvádí realitní společnost RE/MAX.



Češi mají chataření prostě v krvi. Více chatařů než u nás je pouze ve Švédsku, podobně jako my jsou na tom ještě Finové a Rusové.

Letošní nárůst zájmu o chaty a chalupy lze vysledovat i z dotazů zadávaných do vyhledávače Google. Během letošního července se termín „chata” dočkal největšího počtu dotazů od roku 2004. Tedy od doby, kdy Google nabízí data o dotazech svých uživatelů.

Červencový výsledek překonal nejen uplynulé letní měsíce, ale i velmi silná zimní období, kdy jsou chaty vyhledávány pro zimní dovolené. Pojmy „chata“ i „chalupa“ jsou ve vyhledávání nejčastěji spojovány se slovem „prodej”.