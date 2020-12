PŘEHLEDNĚ: Pokažené Vánoce i lyžovačky. Jaká opatření přijali v Evropě

Francie od 15. prosince o hodinu prodlouží noční zákaz vycházení, bude platit od 20 hodin do 6 hodin, včetně silvestrovské noci, pro kterou původně měla platit výjimka. Francouzi smí v noci mimo své bydliště jen na Štědrý večer. Kina, divadla, muzea, sportoviště, zoologické zahrady a kasina budou moci ve Francii otevřít nejdříve 7. ledna, o tři týdny později, než bylo původně v plánu.

Zprovoznění lyžařských areálů se očekává také až během ledna, právě alpské regiony se totiž potýkají s velkou vlnou epidemie. Po cestujících z EU nyní Francie nepožaduje testy, pouze je silně doporučuje. Platí však povinnost před každou cestou vyplnit speciální atestaci.



V Německu se o dalším zpřísnění omezení na Vánoce stále debatuje. Kancléřka Angela Merkelová vyzvala Němce, aby během vánočních svátků omezili své kontakty. Ministr vnitra Horst Seehofer prohlásil, že země potřebuje ještě tvrdší lockdown před Vánocemi, pokud chce zamezit šíření viru. Pro tvrdý lockdown, než by platil v období od vánočních svátků do 10. ledna, se vyslovil i bádensko-württemberský premiér Winfried Kretschmann a další politici.

Nezvykle emotivní Merkelová. Ze srdce toho lituji, hájila vánoční omezení

V Německu v současnosti platí částečná uzávěra. Restaurace, kina, divadla a také volnočasová zařízení jsou zavřená. Například školy a školky zůstávají ale otevřené. Minulý týden se tato opatření prodloužila až do 10. ledna.

Do konce prosince zůstávají zavřená střediska v německých Alpách. Vleky v Bavorsku stojí také nejméně do 10. ledna. K dispozici budou alespoň upravované běžecké tratě. Do Bavorska ale aktuálně není možné cestovat kvůli sportu nebo rekreaci. Výjimky jsou striktně omezeny na pendlery, mezinárodní dopravu nebo návštěvy nejbližší rodiny.

I Slovensko kvůli koronaviru zpřísní karanténní opatření. Ve školách začnou od 21. prosince prázdniny, obchody se uzavřou minimálně na tři týdny, vyjma těch se základními potřebami. V podnicích nad 500 zaměstnanců bude od 28. prosince vyžadovaný test na koronavirus.

Od 21. prosince platí povinnost negativního testu pro všechny návštěvníky lyžařských středisek. Čeští občané se přitom testem musí prokázat už teď, pokud na Slovensko cestují. Provoz hotelů není omezen, ale restaurace nesmí obsluhovat zákazníky ve vnitřních prostorech.



V Rakousku budou lidé moci Vánoce a silvestrovské oslavy letos strávit nanejvýš v deseti lidech. O vánočních svátcích však bude platit výjimka ze zákazu nočního vycházení mezi 20:00 a 06:00. V alpské zemi se bude moci od 24. prosince lyžovat, ale restaurace a hotely zůstanou zavřené až do 6. ledna.



Češi mohou nyní do Rakouska cestovat s negativním testem, od 19. prosince ale zřejmě země podmíní příjezd povinnou karanténou na deset dní bez ohledu na výsledek testu. V praxi to znamená, že lyžování kolem svátků bude možné pouze pro Rakušany.



Jaká budou přesně omezení v Polsku, zatím není jasné. Přinejmenším do 28. prosince však zůstanou v platnosti omezení, jako je zákaz pořádání zábav a akcí s účastí více než pěti osob u organizátora akce. Limit se nevztahuje na osoby žijící ve společné domácnosti. Kromě dané rodiny se u svátečního stolu může objevit dalších pět lidí. Otevřené jsou zatím sjezdovky, uzavřeny hotely a restaurace.



Švýcarsko se rozhodlo kvůli rychle rostoucímu počtu nakažených koronavirem zpřísnit restrikce a omezí otevírací dobu obchodů, restaurací, barů i kulturních institucí. Od soboty budou muset provozovatelé zavřít už v 19:00 a s výjimkou podniků v gastronomii musí mít vybrané provozovny zavřeno i o nedělích a během svátků. Výjimku budou mít restaurace na Štědrý den a na Silvestra, kdy se bude muset zavírat až hodinu po půlnoci.

Švýcarsko je jediná alpská země, kde vlekaři zahájili sezonu bez zdržení. Pro české občany však aktuálně platí povinná desetidenní karanténa. Změna je zatím ohlášena od 14. prosince, kdy by Česko mohlo vypadnout ze švýcarského seznamu rizikových zemí.



Italové od 21. prosince do 6. ledna nebudou moci smět cestovat mezi regiony. Výjimkou bude návrat domů a z nezbytné důvody. Během Štědrého dne, 25. prosince, 26. prosince a na nový rok bude omezen i pohyb mezi městy. Od 21. prosince do 6. ledna bude též aplikován zákaz vycházení od desíti večer do pěti ráno.



Lyžařská sezóna bude zahájena nejdříve 7. ledna. Střediska na severu země zůstávají uzavřena, v provozu nejsou ani další služby jako hotely nebo restaurace. Od 21. prosince navíc i v Itálii dojde ke zpřísnění cestování. Chystá se povinná dvoutýdenní karanténa bez ohledu na výsledek testu.



Ve Španělsku bude mezi 23. prosincem a 6. lednem možno cestovat přes regionální hranice jen v případě návštěv rodinných příbuzných a blízkých přátel. Některé regiony ale časový rámec omezí. Ve Valencii bude dotyčné možné navštívit jen 23., 24., 25., 31. prosince a 1. ledna.