Nezvykle emotivní Merkelová. Ze srdce toho lituji, hájila vánoční omezení

Očkování, se kterým by Německo v případě schválení preparátu mohlo začít už za několik dní, označila kancléřka za záblesk naděje. Ani tak ovšem od vakcinace nelze čekat už v nadcházejícím čtvrtletí ochranu celé populace. Látky totiž nebude dostatek. Přesto podle Merkelové může ochránit ty nejrizikovější skupiny obyvatel.



Merkelová rovněž zopakovala dřívější závazek vlády zajistit prezenční výuku na školách a ponechat otevřené školky. „Učiníme pro to vše,“ řekla. Zároveň prohlásila, že bilance úmrtí a nových případů infekce je stále vysoká, proto je nutné ještě více omezit veškeré kontakty. „Je mi to ze srdce líto,“ řekla.



Jedním z kroků by mohlo být prodloužení vánočních prázdnin. S nimi se nyní počítá od soboty 19. prosince, podle Merkelové by ale mohly začít už od středy 16. prosince. Německá akademie věd přitom navrhuje, aby děti šly naposledy do školy tento týden v pátek. Na podzim se v zemi školy neuzavřely a výuka pokračovala.

Koronavirem se v Německu za uplynulých 24 hodin nakazilo dalších 20 815 lidí a 590 zemřelo na komplikace související s infekcí. Merkelová řekla, že cílem je dostat se na hodnotu méně než 50 nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Nyní však podle Institutu Roberta Kocha (RKI) tato incidence dosahuje 149 nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní.