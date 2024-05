Boom rekreační plavby. Češi skupují lodě, kapitánských průkazů přibývá

Rekreačními loděmi se rozumí plavidla do 20 metrů délky s kapacitou do 12 cestujících. Každoročně jich podle Státní plavební správy přibude osm set, a to i po odpočtu vymazaných plavidel. Malých plavidel je v Česku nyní registrováno 21 700. Před deseti lety to bylo 15 tisíc. Rok 2014 je považován za počátek rozmachu rekreační plavby. „Tahle oblast zažívá rozkvět. Stále víc lidí tráví kousek volného času na vodě. Je to pro nás závazek, abychom do tohoto odvětví víc investovali,“ reagoval ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Proč se rekreační plavba vzmáhá zrovna od roku 2014?