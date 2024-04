Státu propadly pozemky za pět miliard. Vlastníci se o ně včas nepřihlásili

Původními vlastníky byli ti, kteří emigrovali před desítkami let, zapomněli uvést svou půdu v dědickém řízení, nebo z jiných důvodů na svou půdu zapomněli a v katastru neměli správné údaje. Pátrání po nich běželo deset let, lhůta skončila 31. prosince 2023 a kde se vlastník nenašel, tam propadly státu. Nařizuje to občanský zákoník.