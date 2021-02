RegioJet opět vypraví vlaky do Chorvatska, jízdenky už jsou v prodeji

V červenci a srpnu budou vlaky do Chorvatska jezdit denně, v květnu, červnu a září pak třikrát týdně. První spoj pojede z Česka 28. května. Kromě Prahy a Brna budou moci cestující nastoupit také v Břeclavi, případně v Bratislavě nebo maďarském Györu a Budapešti.

Na trase do Rijeky začíná cena jízdenky na 590 korunách pro cestu ve voze se sedačkami. Minimální cena lůžka ve spacím voze je pak 790 Kč. Jízdenka do Splitu startuje na 890 Kč (sedačka) a 1090 Kč (lůžko). RegioJet bude dávat kapacity vozů do prodeje postupně, až do 15 vozů na jeden vlak, což odpovídá více než 650 cestujícím.

Vlakové spoje budou mít podobný jízdní řád jako v loňském roce, uvedl dopravce. Odjezd z Prahy je v 16:46 odpoledne a příjezd do Rijeky v 10:13 následujícího dne, do Splitu dorazí vlak v 13:44. RegioJet nabídne díky nové trase také přímé spojení do Záhřebu. Na území Chorvatska společnost spolupracuje s tamním národním dopravcem Hrvatske željeznice, v Maďarsku s dopravcem Continental Railway Solution.

Během loňské letní sezony dopravily vlaky RegioJetu do Chorvatska více než 60 tisíc lidí, tvrdí firma. Průměrná obsazenost spojů byla 90 procent.