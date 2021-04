Dovolená vlakem Čechy láká. Do Chorvatska se prodalo dvacet tisíc jízdenek

Denně dopravce prodá přibližně čtyři sta jízdenek a nyní již eviduje prodaných celkem dvacet tisíc jízdenek na své vlakové spoje do chorvatského Splitu a Rijeky.

„S blížícím se létem a s tím, jak Chorvatsko stanovilo jasné podmínky pro příjezd, kdy dovolenkářům bude stačit jenom antigenní test, prodej jízdenek ve druhé polovině dubna výrazně zrychlil,“ říká Ivana Sachsová, ředitelka vlakové a autobusové dopravy RegioJet a dodává: „Denně prodáme stovky jízdenek a některé spoje už jsou zcela vyprodány. Je vidět, že Češi i letos pojedou na dovolenou do Chorvatska vlakem.“



Za jednosměrnou jízdenku včetně rezervace a všech služeb - pro cestu ve voze se sedačkami zaplatí cestující na trase do Rijeky cenu od 590 korun a za jízdenku ve spacím voze pak cenu od 790 korun. Na trase do Splitu pak ceny začínají na 890 korunách za sedačku a na 1 090 korunách za cestu ve spacím voze.

V letošním roce budou chorvatské vlakové spoje kromě pobřeží směřovat také do hlavního města Záhřebu nebo do maďarské metropole Budapešti. Novinkou pak budou návazné autobusové spoje do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině.

Konkurenční dopravce Leo Express také reaguje na zákaznickou poptávku a chystá své vlaky vypravit do Polska či na Ukrajinu. „Plánujeme obnovení spojů na Slovensko, na Ukrajinu a také do Polska, což jsou pro Čechy oblíbené prázdninové destinace, jak ukazovala obsazenost těchto spojů před začátkem koronakrize. Denně nám přichází dotazy od našich zákazníků, kdy do těchto destinací znovu vyrazíme. V tomto případě vše závisí na epidemiologické situaci, nicméně počítáme s tím, že ve velmi brzké době vyjedeme na Slovensko,“ dodal tiskový mluvčí Leo Express Emil Sedlařík.

Se svými spoji se chystá do Chorvatska také autobusový dopravce FlixBus. „Aktuálně jezdí spojení z Berlína přes Prahu do Záhřebu, a to dvakrát týdně v jednom směru. O spojení je již nyní velký zájem, cestující mohou v Záhřebu využít přestup na některý ze spojů do desítek chorvatských destinací, mezi než patří například Zadar nebo Split,“ upřesňuje tisková mluvčí Eva Krejčí.

Podle jejích slov patří Chorvatsko k oblíbených dovolenkových destinacím, kam vyrážejí Češi za mořem, krásnou přírodou a památkami. V loňském roce FlixBus zajišťoval přímé spojení České republiky s třinácti destinacemi po celém Chorvatsku v čele s oblíbenými přímořskými letovisky jako Zadar, Biograd na Moru, Rijeka, Trogir, Vodice, Šibenik a Split.

„V letošním roce FlixBus plánuje spojení s chorvatskými letovisky obnovit, záleží však na vývoji pandemické situace,“ dodává Krejčí.