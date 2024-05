Rychlík srazil v Holýšově člověka. Záchranka také ošetřila epileptika ve vlaku

Mezinárodní rychlík Západní expres srazil člověka krátce po půl deváté. Policisté zatím bližší informace nezveřejnili, ani to, zda dotyčný střet přežil.

„Ve vlaku cestovalo 66 dospělých a sedm dětí. U jednoho z cestujících došlo k epileptickému záchvatu. Přivolaná záchranná služba si jej převzala do péče,“ informoval mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

„Policisté jsou na místě a zjišťují veškeré okolnosti,“ sdělila v krátkosti policejní mluvčí Iva Vršecká.

Mezinárodní trať směrem do Německa v místě stála do 11.30 hodin, České dráhy vyslaly do Holýšova náhradní autobusy.