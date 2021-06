Dovolenou na červenec je lepší koupit hned, říká obchodní šéf Student Agency

O jaké destinace mají Češi největší zájem?

Nejvíce se prodává Chorvatsko, Řecko a Španělsko. S rozvolňováním opatření se přidávají i další země. Je vidět, že Češi chtějí cestovat. Ti, kdo nejeli na dovolenou loni, si ji letos chtějí určitě dopřát.

Jak to vypadá s cenami? Zaplatíme letos za dovolenou více?

To je těžká otázka, ceny se hodně mění. Některé destinace jsou hodně levné, například Egypt nebo Tunisko. Lidé však chtějí zůstávat spíše v Evropě. Na druhou stranu jsou destinace, jako je například Řecko, které je součástí Evropské unie a má jasné podmínky vstupu. Poptávka po Řecku je obrovská. To, kam se zájezdy cenově posunou, se pravděpodobně rozhodne v červenci s ohledem na cenu a počet last minute zájezdů.

Dá se v současném stavu počítat se zvýhodněním last minute zájezdů?

Bude záležet na tom, kolik lidí doopravdy odjede. Momentálně je objednávek hodně. Lidé je odkládali a čekali na informace. Pokud tento stav bude trvat dál, cestovní kanceláře nebudou nucené nabízet last minute. Kapacity jsou navíc rozhodně menší než v roce 2019, speciálně do některých destinací.

Mají šanci vyjet na dovolenou i ti, kteří se rozhodnou objednat zájezd ze dne na den?

Pokud lidé plánují odjet přes státní svátky, je potřeba zájezd objednat ihned. V červenci bývá každoročně nedostatek termínů. Ale nemyslím si, že to bude tak, že by se nedostali na dovolenou. Například v Chorvatsku bude podle mě kapacit dostatek. Pokud vezmeme v úvahu pouze letecké zájezdy, tak se obávám, že pokud klient odloží termín objednávky až příliš, může to znamenat, že na něj nezbude vysněný hotel a bude se muset spokojit s určitým kompromisem.

Máte dostatek zaměstnanců? Museli jste na rozvolnění nějak reagovat?

Jednoznačně posilujeme tým, a to na všech pozicích, ať už jsou to IT developeři nebo prodejci zájezdů či letenek. Jedeme opravdu na plné obrátky a snažíme se každou objednávku proměnit v prodaný zájezd či letenku. Je to období, kdy poptávka roste každý den. Na toto jsme čekali více než rok. Cestovní ruch je zpět ve hře a je to ideální čas na nastartování kariéry ve velmi zajímavém a dobrodružném odvětví. Do prodejního týmu hledáme aktuálně až 100 prodejců tak, abychom mohli rychle reagovat na masivní růst poptávky.

Jak si vysvětlujete nedostatek lidí?

Vždy před letní sezonou nabíráme další prodejce, kteří mohou reagovat na vysokou poptávku po dovolených. Poptávka teď roste každý týden a souvisí i s balíčky v Chorvatsku, které si už koupily tisíce lidí. Klienti s nákupem dlouho vyčkávali, ale po mírnějších a hlavně jasných podmínkách vstupu do Chorvatska nastal obrovský zájem. Spojit ubytování s jízdenkou v rámci zájezdu byl spíše nápad pro okrajovou skupinu klientů, ale poslední dny ukazují, že to byla trefa do černého. Denně máme přes 100 objednávek jen na tento produkt. To je také jeden z hlavních důvodů, proč posilujeme náš tým. Paralelně s tím ale roste i poptávka do dalších destinacích a také po letenkách – mezitýdenně až o třicet procent.

Jaké má nedostatek pracovníků dopady?

Pro zaměstnance to znamená, že jedou na více než 100 procent. Stejně tak, jako se tvoří fronty před pobočkami cestovních kanceláří, je podobná situace i u cestovních agentur. Na druhou stranu jsme rádi, že lidé chtějí cestovat a užít si dovolenou.

Proč jste se na situaci nepřipravili již dříve? Dalo se na ni vůbec připravit?

Lockdown byl nejen dlouhý, ale také nevyzpytatelný. Nikdo pořádně nevěděl, kdy skončí. Stejně tak ani dlouho nebyly známé podmínky vstupu do jednotlivých zemí v letní sezoně. Na situaci se připravovali všichni v cestovním ruchu, věděli jsme, že během května až září se prodá až 80 procent zájezdů, protože first minute prodej prakticky nebyl. Nicméně poptávka po cestování a dovolených se skutečně na celém trhu extrémně vyšvihla. Je to příležitost pro celý cestovní ruch k rychlému zotavení.

Jaké konkrétní profese vám chybí?

Hledáme především prodejce zájezdů a zkušené prodejce letenek. S ohledem na budoucí holdingové plány také stavíme velký IT tým, kde potřebujeme jak vývojáře, tak analytiky. Můžeme nabídnout práci i operátorům na pasivním call centru. Místo máme také pro kolegy v oddělení back office, či na manažerských pozicích

Hovoříte o celé České republice?

Primárně hledáme lidi v Praze, Brně a Ostravě. Přes covid jsme se naučili fungovat na dálku, takže co se týká například letní brigády, umíme nabídnout pracovní pozice prakticky kdekoliv.

Jakým způsobem zaměstnance sháníte?

Využíváme inzertních portálů i aktivního oslovení lidí, například přes Linkedin. Motivujeme také stávající zaměstnance, aby nám dali doporučení na své známé, o kterých se domnívají, že by taková práce byla pro ně zajímavá. U manažerských pozic si vychováváme manažery interně, podporujeme kariérní růst v rámci firmy a máme řadu příkladů lidí na manažerských pozicích, kteří začínali jako junioři a nyní mají zodpovědnost za řízení.