Dopravci představují prázdninové spoje. Zájem Čechů o cestování je enormní

Jízdenky na iDOS Jízdenky vlakových i autobusových dopravců je možné pořídit také prostřednictvím aplikace IDOS. Ta kromě toho nabízí i hledání dopravního spojení přes všechny dostupné jízdní řády, sledování polohy spojů a monitoring předstihu či zpoždění.



Po loňské premiéře opět vypraví prázdninové spoje do Chorvatska vlakový dopravce RegioJet. Vlaky tentokrát vypraví nejen do Záhřebu, Rijeky, ale letošní novinkou je i prodloužený spoj do Splitu. Společnost nabízí nádavkem také několik desítek autobusových transferů po celém Chorvatsku a návazné autobusové spoje do letovisek Kotor v Černé Hoře a Neum v Bosně a Hercegovině.

„Přibližně třetina cestujících přestupuje na transferové autobusy, které vyrážejí ze Splitu, Ogulinu, Rijeky a Gračaci. Největší zájem je o transferové linky do Bašky, Trogiru, ale také do Puly,“ dodává tiskový mluvčí Aleš Ondrůj z RegioJetu.

Největší zájem je o spoje na začátku prázdnin, protože tehdy následují dva svátky, které dovolenou prodlouží. „Tyto spoje jsou už delší dobu úplně vyprodané. Ale pryč jsou i jízdenky na další spoje. Vždy se nejrychleji vyprodává kapacita u spojů s odjezdy v pátek z České republiky a v sobotu z Chorvatska. Nicméně denně se prodá více než tisíc jízdenek. Spoje se rychle plní,“ dodává Ondrůj.

Společnost RegioJet obnovuje i další zahraniční spoje do Rakouska, Maďarska či Slovenska.

Také LeoExpress nabízí vlakové zahraniční spoje. V předminulém týdnu obnovil spojení se Slovenskem, a jakmile se zlepší epidemiologická situace v Polsku a na Ukrajině, plánuje obnovit vlakové i autobusové spoje i tam.

Pro cestující v Česku a na Slovensku letos společnost připravila speciální nabídku. „V našich tuzemských i zahraničních destinacích zahajujeme spolupráci se společností Outdoor Trip, která zajišťuje nabídky zážitků od vstupů na památky až po ty adrenalinové. Cestující si tak v Česku, ale třeba i na Slovensku, mohou ještě více užít ve své cílové destinaci,“ dodává Emil Sedlařík ze společnosti LeoExpress.

Ani České dráhy ve spojích do zahraničí nezaostávají, standardní nabídka zahrnuje přímé noční spoje do Rakouska, Polska, Maďarska, Švýcarska a na Slovensko.

„Vzhledem k pozitivnímu vývoji epidemické situace se všechny naše noční spoje do tradičních a atraktivních destinací u našim sousedů znovu postupně rozjedou během června a července. Informace o jízdních řádech, nabídkách a službách mohou cestující nalézt například na našem webu, kde jsme pro cestování nočními vlaky připravili zcela novou sekci,“ doplňuje tiskový mluvčí ČD Robert Pagan.

České dráhy svou dosavadní nabídku nočních vlaků chystají dále rozšířit, a to jak na úrovni již existujících spojů, tak ve spojení s produkty zahraničních dopravců.

„Chceme českým cestujícím zpřístupnit další atraktivní cíle, byť ne vždy přímým spojením, ale například s jedním přestupem ve Vídni či Linci, odkud se dá cestovat například komfortními nočními vlaky Nightjet do italského Říma, Livorna nebo Amsterdamu. Právě z Livorna je dále dobře dostupná například Korsika či Elba,“ upřesňuje tiskový mluvčí Českých drah.

Dodává, že cílem je postupně rozšířit síť i o destinace, které v kontextu stávajícího růstu atraktivity železniční dopravy mají potenciál oslovit například dnešní letecké cestující.

Autobusem po Evropě

Při cestě do ciziny lze využít také autobusy. V nabídce dopravců tak nechybí populární Chorvatsko, ale také Francie nebo Švýcarsko.

„Vzhledem k zájmu cestujících plánujeme opět spustit prodej jízdenek na autobusovou linku do Chorvatska. Spuštění prodeje plánujeme na začátku června a první spoj vyjede 26. června, poslední pak 3. září. Nástupními místy v Česku bude Praha, Brno a Mikulov. Výstupní místa v Chorvatsku budou Zadar, Biograd Na Moru, Vodice, Šibenik, Split, Omiš, Baška Voda a Makarská. Cena zpáteční jízdenky se bude pohybovat okolo dvou tisíc korun,“ dodává tiskový mluvčí LeoExpress Emil Sedlařík.



FlixBus obnovuje od 3. června pravidelné spojení do Lyonu a Met ve Francii. O den dříve vyrazí první zelený autobus také na lince Praha–Curych. Všechna spojů pojede čtyřikrát týdně, ve směru z Prahy od čtvrtka do neděle a z Curychu, Lyonu a Met pojedou v pondělí a od pátku do neděle.

„Ceny jízdenek začínají na 879 korun, na delších trasách jsou pak o něco dražší,“ doplňuje Eva Krejčí z FlixBusu.