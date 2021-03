Šéfové ODS, lidovců a TOP 09 představují plán návratu k normálnímu životu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Lidé po vládě chtějí, aby nelhala, nemlžila,“ uvedla šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Tato země si nezaslouží politiky, kteří nevědí, co bude za tři týdny,“ prohlásil šéf lidovců Marian Jurečka. AntiCovid tým koalice Spolu dohromady plán, jak bude vypadat plán k normálnímu životu.

Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro CNN Prima News ve středu ráno řekl, že pevně doufám, že současný lockdown, kdy lidé nesmějí cestovat mezi okresy s výjimkou cest za prací, je poslední.

„Já pevně doufám, že po Velikonocích už bude ta doba, kdy si řekneme - kdy se vrátí děti do školy, kdy zase začnou sportovat a jak by to mělo vypadat. No a zatím musíme strašně rychle očkovat,“ řekl Babiš.

Opozice vyčítá vládě pomalý průběh očkování. Ministr zdravotnictví Jan Blatný má poslancům vysvětlovat, jak ho chce vláda urychlit.

„Každý den lockdownu nás stojí podle ekonomů 4 až 5 miliard korun, přesto se neočkuje ani podle plánu. Ke dnešnímu dni mělo být naočkováno 1,2 milionu lidí, skutečnost je 0,8 milionu lidí,“ řekla v úterý Pekarová Adamová. „Očkujeme nejpomaleji, byť máme situaci nejhorší,“ kritizovala vládu šéfka TOP 09.