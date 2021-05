Vláda rozhodne o návratů žáků do středních škol a plném otevření hotelů

Bez rotací už na druhém stupni od 17. května vláda povolila výuku v Praze, ve Středočeském, Plzeňském, Karlovarském, Královéhradeckém Libereckém a Pardubickém kraji.



„Hotely a penziony by s největší pravděpodobností měly být puštěny 24. května,“ avizoval před týdnem vicepremiér Karel Havlíček. „Přinesu na vládu návrh, aby tam nebylo žádné omezení. To znamená, aby hotely a penziony byly puštěny, aniž by se specifikovalo, že tam bude stoprocentní, padesátiprocentní, sedmdesátiprocentní obsazenost. Jinými slovy říkáme plná možná obsazenost. Samozřejmě opět za předpokladu testu, očkování, případně toho, že dotyčný zákazník nebo host prodělal covid,“ uvedl Havlíček.



Od 24. května by také uvnitř mohlo sportovat 30 lidí a 50 lidí venku. „Od 31. května to bude 100 uvnitř a 200 venku a ve stejný termín by se měly rozjet i amatérské soutěže,“ avizoval v neděli premiér Andrej Babiš ve svém shrnutí týdne Čau lidi.

Od 17. května může uvnitř pohromadě sportovat 10 lidí a 30 venku, otevírají se zahrádky restaurací, obnovuje provoz fitness, posiloven a mohou se konat venkovní kulturní akce. Kulturních akcí venku se může účastnit maximálně 700 sedících diváků, kteří ale musí mít zakryté dýchací cesty.

Vláda projedná i národní plán obnovy s investicemi za zhruba 200 miliard korun. V Národním plánu obnovy plánuje vláda investovat zhruba 200 miliard korun, z toho 172 miliard chce Česko získat z EU. Plán je rozdělen na šest hlavních oblastí, největší část, zhruba 91 miliard korun, je určena na infrastrukturu a takzvanou zelenou transformaci. Další peníze jsou určeny na digitalizaci, vzdělávání a trh práce, vývoj a inovace, podporu podnikání a zdraví.