Vláda má řešit podmínky pro cestování a pro otevření zahrádek restaurací

Fakticky to bude znamenat, že by pro cestu do těchto zemí mělo stačit dokončené očkování a člověk by tak nemusel dělat testy na covid-19.

„Můžeme od 15. května a my umožníme, aby na území České republiky cestovali jejich občané s potvrzením o provedeném očkování, jestliže uplynulo nejméně 14 dní od aplikace očkovací látky, druhé dávky, pokud se nejedná o jednodávkovou vakcínu,“ řekl předseda vlády Andrej Babiš minulý týden při interpelacích ve Sněmovně.



Podle vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka pro iDNES.cz se to ale zatím nebude týkat lidí s prodělaným covidem, kteří mají dost protilátek, a nebude stačit jen antigenní test. „Bude se zatím týkat jen očkovaných,“ uvedl Kulhánek.



Chystané covid pasy, které mají usnadnit bezpečný volný pohyb občanů po celé Evropské unii, budou podle premiéra Andreje Babiše fungovat v digitální i papírové podobě. „Bude to s QR kódem,“ řekl Babiš.

K vyjasnění pravidel pro otevření zahrádek restaurací od 17. května vyzvala vládu Hospodářská komora. Není například jasné, jak se bude kontrolovat povinnost hostů mít negativní test na koronavirus, úplné očkování nebo doklad o prodělání nemoci v posledních 90 dnech.



Právě to vláda vyhlásila jako tři možnosti, které bude host mít, aby mohl využívat zahrádek restaurací. Provozovatelé řady z nich už ale dali i veřejně v médiích najevo, že jim není jasné, jak to mají zajistit, a že primární pro ně je obsloužit zákazníky.

Podle zveřejněného opatření ministerstva zdravotnictví nesmí být na zahrádkách zapnuté připojení wi-fi. Babiš ve čtvrtek naznačil, že by se to ještě mohlo změnit.