Vláda projedná delší nouzový stav i otevření obchodů s oblečením pro děti

6:21

Až do 21. února, tedy o dalších třicet dnů, bude chtít vláda zřejmě prodloužit nouzový stav v České republice. Kabinet to projedná na pondělním jednání. Prodiskutuje také změny v protiepidemickém systému PES. Povolit by mohla otevření papírnictví i obchodů s oblečením i botami pro děti a prodejen se spodním prádlem.