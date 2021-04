Nejprve otevřeme kadeřnictví. Ostatní musí ještě počkat, říká Havlíček

Rozvolňování se už nebude řídit protiepidemickým systémem PES. Podle čeho se tedy bude určovat, co se uvolní a kdy?

Pravděpodobně na to půjdeme podobným systémem, jako byl v minulém roce. Určité skupiny se budou postupně uvolňovat ve čtrnáctidenních intervalech za předpokladu, že bude splněna incidence, tedy počet infikovaných lidí v horizontu týdne nebo čtrnácti dnů podle toho, jak se to definitivně určí.

Podívejte se, co se stalo v Německu, kde to uvolnili, nebo v Polsku. Už se nechceme dostat do situace, že se bude opětovně zavírat. Karel Havlíček vicepremiér