Blatný kývl na otevření obchodů, podmínkou jsou respirátory FFP2

„Otevření maloobchodů je výrazný posun. Je to velký psychologický zlom. Lidé po delší době uvidí světlo na konci tunelu, pouštíme to pozvolna a pokud to zvládneme, je to velký signál, že budeme moci pokračovat. Jsem přesvědčen, že to společně zvládneme,“ napsal vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v úterý na Twitteru. Podporu má i od ministra vnitra a šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka.

Havlíček termín otevření ohlásil již v pondělí po jednání s představiteli krajů a jeho slova potvrdil předsedou asociace krajů Martin Kuba.

„V úterý ráno jsme to projednali na Radě vlády pro zdravotní rizika. Ministr Blatný souhlasí při doplnění určitých opatření, konkrétně povinné respirátory pro personál obchodů, zákazníkům stačí roušky,“ řekl Havlíček serveru Lidovky.cz.

Omezen zůstane počet nakupujících na plochu obchodu, tedy stále na 15 metrů čtverečních na jednoho člověka. Také se stále mají dodržovat rozestupy a má být k dispozici dezinfekce.

Plán bude Havlíček ještě v úterý probírat s opozicí. Tam by narazit zřejmě neměl, postupné otevírání obchodů a služeb bylo jednou z podmínek, které dali na stůl hejtmani při víkendovém jednání o tom, za požádají vládu o nový nouzový stav. Následně bude o věci hlasovat vláda.

Vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. V listopadu více než dvě desítky senátorů proti tomu podaly stížnost. Ústavní soud se má vyjádřit v pondělí – v týž den, co to přestává platit.