Lidé na sítích přejí hejtmanům smrt kvůli vyhlášení dalšího nouzového stavu

Hejtmani o víkendu vládu požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na dva týdny. Jenže rozhodnutí se nesetkalo s pochopením u veřejnosti. Lidé okamžitě na sociálních sítích lynčovali hejtmany, kteří o prodloužení požádali.

S negativními reakcemi kvůli faktickému prodloužení nouzového stavu se na sociálních sítích setkala třeba hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Jeden z diskutujících pod jedním příspěvkem napsal, že Peckové a její rodině ze srdce přeje smrt. „Ty jsi debilka. Nouzový stav si vyhlaš u sebe doma. Ty tvoje kecy si nech doma, kobylí hlavo,“ stojí v části komentáře.

Jeden z nenávistných komentářů. | foto: FB: Hejtmanka Petra Pecková

Tento nenávistný komentář však nebyl jediný. Mnozí diskutující hejtmance Peckové píší, že porušila Ústavu či podrazila lidem zlomenou nohu.

„Jděte na chvíli žít jako většina lidí. Živnostníci krachují, pendleři jsou perzekuováni. Lidé nemohou pracovat. Politici, kteří bohatnou při nouzovém stavu, když zakáží ostatním lidem pracovat, by měli být souzeni za vlastizradu. Tak hlavně, že otevřeli okénka v knihovnách. To spoustu lidí vytáhne z problémů. Je to výsměch občanům. Tak se nedivte, že jsou lidé na.raní,“ stojí v dalším komentáři.

Většina zpráv je agresivních a plných nenávisti

K urážkám a výhrůžkám se na sociální sítí vyjádřila i samotná hejtmanka. „To, co zažívám v posledních hodinách, by nikdo z vás zažívat nechtěl. Většina e-mailů, telefonů a esemesek, které chodí, je zlých, agresivních a plných nenávisti,“ napsala Pecková.

Podle ni jsou lidé nyní rozděleni na dva tábory. Jedni žádají její odstoupení, protože chce uvolnit opatření a kvůli tomu na rukou krev. Druzí píší, že má odstoupit, protože je Babišův pohůnek, omezuje jejich lidská práva a svobodu.

„Ptají se mě, jestli mám děti a zda se za mě stydí,“ doplnila hejtmanka Středočeského kraje a poprosila diskutující, aby zklidnili emoce, chovali se odpovědně a nepsali druhým to, co by nikdy nechtěli číst sami.

Pecková zároveň potvrdila, že výhrůžkám a agresivitě čelí i ostatní hejtmané. Jedním z nich je třeba hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD), kterého někteří označují za vlastizrádce.



„Po vládě jste ztratil moji důvěru i vy,“ reagovala žena na profilu hejtmana. „Chce se mi blít z toho neskutečnýho hnusu tohoto zrádce lidu a podrazáka,“ přisadil si další debatující.



Nastupte do nemocnice jako dobrovolníci

„Udělal jsem jednu velkou chybu a podíval jsem se na diskuse pod příspěvky a musím říct, že to je jen pro otrlé povahy. Časté dotazy, kolik jsem za to dostal, epidemie není, vulgarismy, urážky, obviňování,“ reagoval pardubický hejtman. Ten rovněž uvedl, že hejtmané si za jednotným postojem z víkendu stojí. „Běžte se už konečně někdo z tepla svého domova podívat do nemocnic. Nastupte jako dobrovolníci a pojďte pomoci. U počítače nebo mobilu, to je odvahy,“ vyzval diskutující Netolický.

Lynči na sociálních sítích čelí také například moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO). „Vy už si neškrtnete, další volební období ani nezkoušejte! Tohle je práce pro občany? Zbavit se zodpovědnosti a hodit ji jak horký brambor zpět! Hlavně že plat běží dál! Je to k zblití!,“ napsal hejtmanovi jeden debatující. Jiní jej označili za zaprodance.

Petr Pawlas @PetrPawlas @ivondrak Strcte si ten svůj nouzový stav doprdele nemíním nic respektovat když je to jasné porušení ústavy, takže pokuty nic neplatí a věřím že to označí ústavní soud za protiústavní a budete platit náhrady oblíbit odpovědět

Ušetřen nadávkám není ani hejtman Jihočeského kraje a předseda Asociace krajů Martin Kuba. „Pane Kubo, že jste hlasoval proti vůli ODS, měl byste v ODS skončit,“ reagoval na hejtmanově profilu diskutér.

Kuba na Twitteru po jednání s vládou napsal: „Jako lékař, který strávil hodně let na záchrance mám z tohoto víkendu jeden hlavní závěr bez kterého se těžko pohneme dál. Je třeba zresuscitovat důvěru občanů v postup státu při řízení pandemie.“

Jenže ani tam se nevyhnul kritice a urážkám. „Jste darebák. A jestli si myslíte, že zresuscitujete důvěru ve stát pošlapáváním ústavy ignorováním parlamentu, jste hloupý,“ reagoval muž pod jeho příspěvkem.



Hejtmané i přes urážky a výhrůžky nadále jednají s vládou. Nyní jednají o otevření maloobchodů od 22. února.