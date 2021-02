Kvůli agresivní britské mutaci nemají lidé cestovat mezi kraji, míní Blatný

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Blatný, který se tak vyjádřil během návštěvy Chebu, který má přetíženou nemocnici, také upozornil, že do stejné situace se může vinou fluktuace obyvatelstva může dostat kterékoli jiné nemocniční zařízení v zemi. „Proto je potřeba dělat všechno pro to daleko více než dříve, abychom společně zabránili tomu šíření daného onemocnění,“ podotkl.

Ministr by měl odpoledne zhotnotit i průběh očkování proti covidu. Už dříve uvedl, že vakcínu zatím obdržela pětina seniorů nad 80 let. Jejich vakcinaci plánuje dokončit v průběhu března. Tiskovou konferenci ministra zdravotnictví vysíláme živě od 13:00.



Masivní očkování ekonomicky aktivní populace by mělo v Česku odstartovat na začátku dubna. Podle Blatného však nelze očekávat, že by přineslo zásadní změnu dříve než v létě. Musí se totiž naočkovat miliony lidí, uvedl pro Českou televizi.

S postupným očkováním starší populace je podle Blatného v posledních dnech znát mírný pokles věku hospitalizovaných pacientů s covidem-19. „Pořád se však bavíme o seniorech, kteří jsou starší 65 let,“ ujasnil ministr.

Blatný ve čtvrtek dopoledne navštívil chebskou nemocnici, která se v posledních týdnech potýká s kritickým nedostatkem lůžek pro nové pacienty s covidem-19. I přes transporty do nemocnic a zdravotnických zařízení v regionu i v jiných krajích počet pacientů výrazně neklesá.

Byli byste pro zákaz cestování mezi kraji kvůli šíření britské mutace koronaviru? Ano 199 Ne 685

Vedení nemocnice i Karlovarského kraje proto stále žádá, aby vláda využila nabídky pomoci nemocnic v sousedním Sasku a Bavorsku. To však Blatný ve čtvrtek opět odmítl, situace v německých nemocnicích je podle něj stejně vážná jako v Česku, zatěžovat tamní zařízení by tak podle něj nebylo fér. Nemocní z Chebu jsou tak zatím stále převáženi i vrtulníky nejen do nemocnic v sousedních krajích ale i přes půl republiky.

Počet hospitalizovaných s covidem-19 v českých nemocnicích pozvolně klesá, v mezitýdenním srovnání se ve středu jednalo zhruba o 250 pacientů, oproti úterý pak o 180. V nemocnicích je aktuálně 5 811 lidí.

Média i veřejnost v posledních dnech spekulují o možném odvolání ministra Blatného. Kvůli četným personálním změnám na ministerstvu i některým kontroverzním vyjádřením ho v uplynulém týdnu kritizoval také premiér Andrej Babiš. Předseda vlády i sám Blatný to však popírají. „Funkce ministra je vždy dočasná,“ reagoval ministr v pondělí na spekulace. „Nejsem zvyklý se vzdávat,“ doplnil.