Opozice vyčítá vládě, přesvědčeni o rozvolnění však musí být zdravotníci

Vláda získala díky hejtmanům další dva týdny nouzového stavu navíc, a to za cenu příslibu v konečném důsledku dospět k alespoň částečnému rozvolnění ekonomiky a společnosti. Například za přísných hygienických podmínek – s nošením respirátorů ochranného typu FFP2 a dodržováním rozestupů – otevřít obchody či povolit amatérům sportovat, což chce i parlamentní opozice.



Ta útočí na vládu, avšak nepřímo tím pádem i na odborníky, tedy na ministra zdravotnictví Jana Blatného, který aspoň doposud neměl žádné politické ambice nad rámec vítězství nad epidemií, nebo hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou. Poměrně stejně razantní je v odporu k polevení v opatřeních pražská hygienička Zdeňka Jágrová nebo ještě radikálnější je šéf České lékařské komory Milan Kubek.

Ministerstvo zdravotnictví uvolnění odmítá

S uvolněním současných opatření ani za přísných podmínek nesouhlasí ministerstvo zdravotnictví. „Aktuální epidemická situace je nepříznivá a riziko dalšího šíření nemoci COVID-19 i vzhledem k rychleji se šířícím mutacím je velmi vysoké,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí rezortu Barbora Peterová. Současně upozornila na vysoký počet hospitalizovaných.

„I nadále je klíčové zachování příslušných opatření omezujících rizikové kontakty na nezbytné minimum a dodržování současných nastavených protiepidemických opatření tak, aby pokud možno došlo k opětovnému trendu poklesu počtu případů,“ podotkla Peterová s tím, že jakékoliv rozvolňování není tedy nyní na místě.

Další dvoutýdenní nouzový stav bere jako odklad pro další nouzový stav i Babiš, podle kterého se epidemiologická situace za tu dobu pravděpodobně ještě vůbec nezmění.

Otevření některých obchodů a služeb, jako jsou fitness centra či posilovny chtěli hejtmani ODS i pražský primátor, Pirát Zdeněk Hřib. Podle něj řešení pandemie covidu-19 už není pouze epidemiologický problém. „Jedná se i o zásadní krizi důvěry občanů. Lidé už nevěří opatřením, protože ti, kdo je zavádějí, je sami nedodržují,“ uvedl.



Pokud by Praha otevřela služby, mělo by to opačný efekt

Hřib proto „restart“ v podobě ukončení nouzového stavu a zavedení mírnějších opatření podle předpisu o ochraně veřejného zdraví. „Věřím, že by pak lidé opatření lépe dodržovali, kdyby takovou sebereflexi vláda projevila,“ podotkl.

S názorem však zůstal osamocen a jako jediný hlasoval proti společné deklaraci hejtmanů. Premiér Andrej Babiš v sobotu uvedl, že by nouzový stav mohl platit jen v regionech, které o to požádají.

Podle Hřiba však nemá smysl, aby Praha jako jediná fungovala v jiném režimu než zbývající regiony.

Podle Hřiba však nemá smysl, aby Praha jako jediná fungovala v jiném režimu než zbývající regiony. „Kolegům hejtmanům (hlasování) nevyčítám, řeší často úplně jiné problémy než my,“ uvedl. Zdravotnictví v Praze má také podstatně větší rezervy, doplnil.

V Praze tak tedy bude rovněž nouzový stav pokračovat. Opak by podle Hřiba vedl přesně k opačnému efektu, než o který usiluje. „Pokud by totiž v Praze byly otevřeny služby, maloobchod a sportoviště a v jiných krajích nikoliv, tak by do hlavního města masivně proudili lidé odjinud, což by situaci ještě zhoršilo,“ uvedl. Pražané by podle Hřiba navíc mohli čelit mediálnímu lynči ze strany Babiše kvůli zhoršení epidemie, i když by za to sami nemohli.

Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová už v minulém týdnu nicméně pro Lidové noviny uvedla, že hygienici nemohou otevření obchodů a služeb připustit. „My jako hygienici to nemůžeme dovolit. Lidé musejí pochopit, že situace související s epidemií je skutečně vážná. Je tady špatná komunikace, která nebyla přesvědčivá,“ řekla v pátek pro LN hygienička Jágrová.

Ta rovněž zdůraznila, že šíření koronaviru ovlivňuje spousta faktorů. „Roli v tom určitě hraje chování lidí, kteří vážnost situace zlehčují. Epidemie trvá už dlouho, řada z nás je unavená,“ dodala Jágrová pro LN.

Hejtman pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD v neděli na Facebooku uvedl, že kdyby vládu nepožádali o prodloužení nouzového stavu, tak by se kraje řídily zákonem o veřejném zdraví. „To by mohlo vést k tomu, že by v některých krajích mohlo dojít k otevření nejrůznějších aktivit a migraci obyvatel směrem do tohoto kraje,“ uvedl Netolický jeden z důvodů, proč souhlasil s prodloužením nouzového stavu.

Pokud vláda podmínky nesplní, další nouzový stav nebude

Hejtman rovněž podotkl, že prodloužení nouzového stavu jim zcela jednoznačně doporučila i hlavní hygienička Jarmila Rážová, která v neděli ráno jednala o situaci s krajskými hygieniky. „Právě hygienici upozorňovali na to, že kdyby nebyl vyhlášen nouzový stav, tak by neplatila stejná pravidla na území celé země. Je to logické, protože čísla opravdu veselá nejsou. Epidemická situace v Česku není skutečně stabilní,“ řekl Netolický.

Hejtmani podle slov Netolického jednali o tom, aby nouzový stav nebyl stejný jako doposud. „Je potřeba postupně vytvářet podmínky pro normální život, koníčky a aktivity. Samozřejmě také pro práci a podnikání, byť za zpřísněných epidemických opatřeních,“ shodli se hejtmani. Podle Netolického není možné, aby lidé byli nadále uzavřeni ve svých domovech. „Je potřeba postupně uvolňovat,“ doplnil pardubický hejtman.

Podle něj se hejtmani s vládou a ministerstvem zdravotnictví dohodli, že jednotlivá opatření s nimi budou konzultována. V pondělí šéf Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba upozornil, že pokud vláda jejich podmínky nesplní hejtmani vyzvou k odmítnutí nouzového stavu.

„Upozorňujeme vládu, že pokud nedodrží dohody s námi, velmi pravděpodobně nouzový stav zhavaruje a budeme potom našim poslancům doporučovat, aby ho už dál nepodporovali, protože vláda tím jenom ukáže, že dohody dělat nechce,“ dodal.

Podobně se v pondělí vyjádřil i právě hejtman Netolický v rozhovoru pro Radiožurnálu, kde uvedl, že prodloužení o dva týdny je kompromis a pak se znovu hlasovat nebude.

Podobně se v pondělí vyjádřil i právě hejtman Netolický v rozhovoru pro Radiožurnálu, kde uvedl, že prodloužení o dva týdny je kompromis a pak se znovu hlasovat nebude.

„Samozřejmě jsme si představovali, že budou přesně stanovena kritéria a podmínky toho, jak otevřít maloobchody a služby. Ale ještě k tomu dodávám například amatérský sport ve venkovních prostorách, případně postupně i kulturní instituce typu muzeí a galerií a podobně, protože se obecně domníváme, že už toho lidé mají plné zuby. A nouzový stav je nástroj, který je mimořádný,“ řekl pro Radiožurnál Netolický.

„Rozvolnění je jako půjčka od lichváře“

Přitom premiér Andrej Babiš v neděli ve svém pravidelném pořad Čau lidi zdůraznil, že v dohledné době se rozvolňovat nebude. „Ne proto, že by nám to dělalo radost nebo že bychom si to nepřáli. Naše zkušenosti však ukázali, co rozvolnění v průběhu času způsobí. Masivní nárůsty,“ uvedl Babiš a situaci přirovnal k půjčce od lichvářů. „Krátkodobě je efekt pozitivní. Dlouhodobě vás úrok semele. Tyhle úroky se nepočítají v korunách, ale lidských životech,“ varoval Babiš. Podle něj by rozvolnění přineslo nekontrolovatelné šíření nákazy.

Už dříve znechucení ze zrušení nouzového stavu dal najevo například prezident České lékařské komory Milan Kubek. „Vláda i opozice nám společnými silami podrazily nohy. My budeme dál bojovat o životy našich pacientů. Je nám jasné, že jsme politikům úplně lhostejní,“ řekl v rozhovoru s iDNES.cz. „Máme pocit opuštěné jednotky, na kterou se politici vykašlali,“ dodal.

„Pokud si to lidé opravdu vyloží tak, že se všechno smí a že virus zmizel, tak nás čeká epidemická katastrofa. Během dvou týdnů dojde k takovému nárůstu počtu nemocných, že to nemocnice samozřejmě nebudou moct zvládnout. Může se stát, že začnou umírat lidé po tisících. A to i bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou nakažení koronavirem. Prostě proto, že nemocnice jim nebudou schopny poskytnout péči,“ dodal.