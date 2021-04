Vláda bude rozhodovat o návratu části dětí do škol od 12. dubna

Plán návratu dětí do škol dnes projedná vláda. Podle ministra školství Roberta Plagy a ministra zdravotnictví Jana Blatného by 12. dubna do škol měly vrátit děti prvního stupně základních škol a také předškoláci. Ve školách má být rotační výuka, třídy se tak mají střídat po týdnech. Žáci budou muset ve škole dvakrát týdně podstoupit antigenní test na covid.