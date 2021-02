Stálo to životy, kritizuje Maďar otevření obchodů. To se může zase zrušit

S termínem otevření obchodů souhlasí podle ministra průmyslu a obchodu a současně ministra dopravy Karla Havlíčka Rada vlády pro zdravotní rizika. Tudíž i ministr zdravotnictví Jan Blatný. Na vládu, která o tom v nejbližší době už již jen formálně rozhodne, v tomto ohledu naléhala opozice i hejtmani.

Blatný ve středu upozornil, že jakákoliv změna s sebou nese riziko zhoršení situace. „Jestliže bychom předpokládali, že tím, že se přestane nařizovat, začnou lidé více dodržovat opatření, potom to může být dobrá zpráva. Jestliže se však začne méně nařizovat a lidé budou opatření ještě méně dodržovat, potom je to cesta špatným směrem,“ řekl. Vzhledem k rychlosti šíření viru bude podle Blatného nutné po 14 dnech situaci vyhodnotit. A jestliže opravdu dojde k zhoršení situace, pak se v tom „nebude smět pokračovat“.

„Jsme rádi, že jsme se s panem ministrem Havlíčkem dohodli na pravidlech, která umožňují znovuotevření. Potřebujeme dát jistotu obchodníkům i zákazníkům a chceme přijít s režimem, který bude dlouhodoběji udržitelný,“ uvedl předseda výkonného výboru Asociace nákupních center Jan Kubíček.

„Otevření obchodů máme šanci ustát,“ shodl se také Havlíček šéfem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou. „Je to krok správným směrem a lidé to za přísných hygienických podmínek zvládnou,“ vyjádřili se v úterý společně v pořadu Události, komentáře na ČT 24.

Otevření všech obchodů ve stejném režimu je logické

Podle Prouzy je situace teď jiná než před Vánoci, kdy vláda otevřela všechny obchody a služby najednou: „Důležité je, že to bude po malých vlnách, že se dootevře zbytek obchodů a počkáme dva až tři týdny, co to udělá. Ten opatrný přístup mi dává jistotu, že máme šanci to ustát.“

Otevření zbytku obchodů vnímá jako důležitý krok i liberecký hejtman Martin Půta. „Odstraní se nejasnosti v současném systému, kdy si můžete koupit dětské boty, ale v tom samém obchodě si nemůžete koupit boty pro dospělé, že budou otevřené všechny obchody ve stejném režimu je logičtější než zapáskované části supermarketu,“ podotkl Půta.

Vnímá to jako signál lidem, aby opatření dodržovali. Pokud se vše podaří a čísla nakažených se nezhorší, Havlíček chce postupně otevírat dále.

Nerozvolňujme, bude to opět stát životy

„Neznám člověka, který by si otevření obchodů nepřál. Ale strategie: ‚Rozvolníme, uvidíme‘ už jednou předčasně zazněla – i přes naše varování – na podzim a stálo to mnoho životů. Navíc by se brzdilo mnohem delší dobu než by trvalo rozvolnění. Ještě chvíli vydržet,“ vyjádřil se kriticky k otevření maloobchodů, které je momentálně nastaveno na datum pondělí 22. února, na Twitteru děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity a epidemiolog Rastislav Maďar. V srpnu na vlastní žádost skončil v pracovní skupině ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření.

Prymula v rozhovoru s iDNES.cz nicméně uznal, že malé obchody jsou méně rizikové. Je tedy pro jejich otevření. „Pokud se nastaví tato pravidla, nebude tam docházet k nějakým nadbytečným kontaktům, tak ten problém by tady nemusel být. Protože když se podíváme na rizikovost různých aktivit, tak tady dneska dominující víceméně ve firmách a doma. Teď nepochybně budou narůstat školy, pokud se nebude testovat, což doufám, že bude,“ zdůraznil.



Otevřené květinářství a zavřená obuv nic nevyřeší

„Už mě nebaví nesmyslná tvrzení jak zavřený maloobchod zachraňuje životy. Tvářit se pořád tak, že otevřené květinářství a zbraně a zavřená obuv je řešením pandemie, je nesmysl, který pochopí každý normální člověk,“ nesouhlasně zareagoval na Maďarovo tvrzení pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. „Zejména když továrny bez jakýchkoliv pravidel jedou celý rok,“ doplnil.

Wagenknecht s Havlíčkem v této otázce nesouhlasí již delší dobu. V listopadu Vicepremiér odmítl Wagenknechtovo tvrzení, že vláda většinu maloobchodů uzavřela účelově. Podle Havlíčka potřebovala pouze omezit mobilitu lidí a zabránit tím šíření koronaviru. Wagenknecht namítal, že toto opatření není podepřeno důkazy, neboť většina lidí se podle zdravotnických dat nakazila na pracovištích.

Pokud se v pondělí obchody otevřou, budou v nich platit stejná přísná hygienická a bezpečnostní pravidla jako doposud i jinde. Personál bude muset navíc nosit respirátory FFP2, pro zákazníky povinné nebudou. Dál by měl platit limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, udržování dvoumetrových odstupů. Provozovatelé obchodů budou podle Havlíčka zodpovědní za specifický režim front.

Vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci.