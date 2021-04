Otevřou se obchody s dětským oblečením, obuví i farmářské trhy

„ Papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol. A také čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta. Právě schválená uvolnění ekonomických aktivit od 12.4. 2021,“ napsal na Twitteru Havlíček.

Maloobchodní prodej vláda kvůli koronaviru zakázala od 22. října. Krátké rozvolnění vláda povolila v prosinci, aby si lidé mohli nakoupit na Vánoce.

Od 19. ledna umožnil kabinete povolil prodej dětských oděvů a obuvi a papírenského zboží. Do škol se v tu dobu vrátily děti z prvních a druhých tříd základních škol. Kvůli zhoršující se epidemické situaci ale od 1. března vláda i prodej dětského zboží zakázala.



Zoologické a botanické zahrady jsou z rozhodnutí vlády v rámci protiepidemických opatření uzavřeny od 18. prosince. Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince.



Karel Havlíček @KarelHavlicek_ Papírnictví, dětské oblečení a obuv, aby mohli rodiče v klidu poslat své děti do škol. A také čistírny a prádelny, farmářské trhy, zámečnictví, opravny zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta. Právě schválená uvolnění ekonomických aktivit od 12.4. 2021. oblíbit odpovědět

Vláda také rozhoduje o návratu části dětí do škol. Podle návrhu ministrů školství Roberta Plagy a zdravotnictví Jana Blatného by se od pondělí 12. dubna měly do škol vrátit žáci prvního stupně, ale na rotačním principu. To znamená, že by se školáci po týdnech střídali. K plánu má výhrady premiér Andrej Babiš.