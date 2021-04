Na pivo do hospody? Jednou týdně by člověk zašel na PCR test, říká Hamáček

Příští týden se vrátí první děti do školy a otevřou se obchody s dětským oblečení i obuví. Kdy skončí takový nesmysl, že musíte mít roušku, když jdete po ulici v obci naprosto sám a evidentně nikoho neohrožujete?

Nevím, jestli je to nesmysl. Funguje to v celé řadě evropských států. Z mého pohledu to smysl má. Z mého pohledu je smysluplnější nasadit respirátor jednou, když opouštíte domov, a sundat ho, když se vrátíte, než ho pořád nasazovat, kdykoli se k vám někdo přiblíží. Za prvé je to nepohodlné a za druhé dotýkat se respirátoru často z vnější strany není věc, která je hygienická a která není rizikem pro šíření epidemie.

Respirátor nosím, i když nikoho nepotkám

Vy chodíte s respirátorem pořád, i když jdete po ulici úplně sám?

Ano, já když chodím venčit psa, tak si vezmu doma respirátor, nasadím si ho, a když se vrátím, tak si ho sundám. A nepotkávám lidi.

To je mimochodem jedna věc, kterou vám Sněmovna svým usnesením nařídila zrušit a hlasovaly pro to poslanci s výjimkou dvou stran - ANO a ČSSD. Jinak se všichni ostatní shodli, že to máte zrušit. Jako váhu mají vlastně usnesení parlamentu pro vládu?

Platí, že vláda je odpovědná parlamentu, ale rozhodně to není tak, že by vládla Poslanecká sněmovna formou usnesení. Tak to nefunguje.

Podle návrhu nové tabulky PES by lidé, až se někdy jednou možná otevřou i restaurace, mohli jít do hospody na pivo, ale jen s testem. Budou na to stačit testovací kapacity?

Je to spíš otázka na ministerstvo zdravotnictví. Předpokládám, že když to ministerstvo zdravotnictví navrhuje, tak současně bude schopno zajistit potřebné kapacity.

Určitě se o tom ale bavíte na jednání Ústředního krizového štábu. Vy sám jste nepřemýšlel, jak to bude fungovat? Nebudou tam moci lidé vkročit, dokud neukáží nějakému zaměstnanci u vchodu, který bude vyčleněn jenom na to, buď potvrzení v mobilu o negativním testu, nebo vytištěné na papíře?

Přemýšlel jsem o tom. Je to postup, který volí celá řada států světa. Izrael, který je nám dáván za příklad, to má takto nastaveno. Samozřejmě pokud máme bezpečně otevírat, tak jsou dvě možnosti. Buď to otvírání zbrzdit do doby, než to bude úplně bezpečné, do doby, než bude proočkovaná drtivá většina populace, nebo v rámci otvírání použít fakt, že celá řada lidí bude vakcinovaná, a ti, kteří nebudou očkovaní, budou otestovaní. Pokud vím, platnost PCR testů je kolem týdne, de facto to znamená, že jednou týdně by člověk zašel na PCR test a potom měl na týden, v uvozovkách, pokoj.

Je cesta, jak PCR testy dostat na cenu srovnatelnou s antigenními, říká ministr

A zaplatil si za to 1500 korun. Nebo se budou proplácet i PCR testy? Protože když jdu jako zaměstnanec na antigenní test, antigenní testy jsou hrazené třikrát týdně ze zdravotního pojištění. Ovšem PCR stojí na testovacích místech 1500 korun. To znamená, že když někdo bude chtít chodit do hospody, tak si vlastně zaplatí permanentku za 1500 korun, aby mohl týden chodit do hospody.

Ty PCR testy teď fungují spíše jako konfirmační a musí se dělat po jednom. Pokud by byly nasazeny i na tento účel pro plošné testování, dá se využít takzvaného poolingu, tedy test může probíhat najednou na deseti a více vzorcích, a pak se ta cena velmi snižuje. Když se takto pooluje deset vzorků, tak cena za jeden vzorek je 150 korun a je to cesta, jak PCR testy dostat na cenu srovnatelnou s antigenními.

Na antigenní test, který je nyní třikrát týdně plně hrazen ze zdravotního pojištění, si jít na zahrádku na pivo nebudu moci?

To nevím. Vy jste začal s PCR testy.

Ne, ne, ne. O PCR jste začal mluvit vy, proto jsem řekl, že je lidé nemají hrazené ze zdravotního pojištění a musí si je ne úplně levně zaplatit.

Nastavovat to bude ministerstvo zdravotnictví, ne ministerstvo vnitra.

Myslíte, že nebude lidem vadit, že budou před restauracemi vznikat fronty?

Tak je to cena za otevření těch restaurací.

Je stále ještě reálné, že letošní dovolená v zahraničí se bude týkat i mladší části veřejnosti, když v tu chvíli není moc pravděpodobně, že bude v tu dobu proočkovaná?

Věřím, že se to bude týkat i mladší části veřejnosti, a pokud se veřejnost nestihne proočkovat, tak to prostě bude muset být nahrazeno něčím jiným, buď testy nebo testem na protilátky u lidí, kteří covid prodělali. To je věc, o které se vyjednává.

Řada států EU jedná s Ruskem o Sputniku

Pád ministra Blatného znamená, že se zvýšila pravděpodobnost, že bude do České republiky dovezena vakcína Sputnik V. Říkáte, že ve vládě nepodpoříte, aby byla ta vakcína využita. Nemáte pocit, že to byla podmínka prezidenta, aby byl nový ministr Arenberger vůbec jmenován?

Jsem přesvědčen, že pravděpodobnost dovozu Sputniku V se zvýšila hlavně tím, že probíhá proces schvalování Evropskou lékovou agenturou a současně celá řada států Evropské unie - Německo, Itálie či Rakousko - již s Ruskem vyjednávají o buď dovozu nebo výrobě té vakcíny za předpokladu, že ji EMA schválí.

Spekulace o nějakém násilném očkování Sputnikem jsou mimo. Tady nikdo nikoho neschválenou vakcínou očkovat nebude. Ta vakcína bez souhlasu EMA nemůže být zařazena do systému očkování. Za mě je to bouře ve sklenici vody. Vnímám názor pana premiéra, který několikrát řekl, že Sputnikem se do doby schválení Evropskou lékovou agenturou očkovat nebude.

Víte, od jakého výrobce bude těch 40 tisíc vakcín, které Česku slíbilo Maďarsko?

To se přiznám, že nevím. Ale rozhodně to nebude Sputnik V ani Sinopharm.

Terčem prezidenta Miloše Zemana je váš soupeř o post šéfa ČSSD, ministr zahraničí Tomáš Petříček. Podržíte ho, pokud ho porazíte, nebo dáte radši přednost dobrým vztahům s prezidentem?

K tomu, co bude po sjezdu, se vyjadřovat nebudu. Nebudu tím ovlivňovat nebo zatěžovat sjezdovou diskusi. Nové vedení sociální demokracie určitě odpoví i na tuto otázku.

A vy jste spokojen se všemi ministry ČSSD jako předseda strany?

Pokud bych měl nějaké výhrady k ministrům za ČSSD, tak bych jim je sdělil.

Pro vaši ČSSD to momentálně nevypadá právě dobře. V posledních volbách do Sněmovny jste ještě měli 7,27 procenta hlasů, o rok později, to už jste byli v menšinové vládě s ANO, jste v senátních volbách uhájili jediné křeslo, v roce 2019 při volbách do Evropského parlamentu to už byla čistá nula a debaklem skončily pro sociální demokracii i loni volby krajské a senátní. Víte už, kde jste udělali jako strana chybu?

Souhlasím s tím, že volby do Evropského parlamentu skončily prohrou sociální demokracie. Rozhodně nesouhlasím s tím, že krajské volby byly debaklem. Pokud se podíváme na procentuální výsledek ČSSD, tak se pohyboval lehce přes 7 procent a odpovídal tehdejší podpoře sociální demokracie na politické scéně. Ty volby nedopadly dobře, ale rozhodně bych nepoužíval slovo debakl.

Nebylo správné rýsovat různé červené linie

Otázka byla, když jsem vám sesumíroval výsledky voleb od roku 2017 doteď, zda jste si vědom nějaké chyby, kterou strana udělala?

Jsem si vědom jen jedné chyby. Podcenil, respektive nedocenil jsem ten fakt, že když se strana rozhodla v referendu o vstupu do vlády, tak jsem předpokládal, že to většina strany nebo lidé, kteří měli jiný názor, budou akceptovat. Nestalo se. A strana celou dobu, kdy byla ve vládě, trávila diskusí, jestli má ve vládě zůstat či nikoli.

To samozřejmě mělo vliv i na naše voliče. Můžeme se také bavit o prezentaci sociální demokracie a jejích úspěchů, protože my jsme v té vládě dosáhli hodně, ale deficit je v prezentaci. Určitě nebylo správné rýsovat různé červené linie, které rýsovalo předsednictvo strany v rámci pokusu být ve vládě a současně v té vládě nebýt.

Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová, která také kandiduje do čela strany, říká, že ANO vytváří účelové koalice někdy s ODS, někdy s KSČM a SPD, to asi častěji, ale že vliv sociální demokracie je od loňského léta velmi malý. Není to docela trefný popis pozice vaší strany ve vládě?

Nesouhlasím, že vliv sociální demokracie je malý. Odpovídá její politické síle. Na druhou stranu, i přestože máme pouze pět ministrů a 14 poslanců, tak se nám podařilo celou řadu věcí prosadit. Vždy to je otázka nějakého koaličního kompromisu. S tím, co se nám podařilo prosadit, jsem spokojen a věřím, že do voleb se nám ještě podaří prosadit některé věci jako třeba zákon o dostupném bydlení, který je z naší dílny.

Není rozumné si dávat ultimáta

Jednáte o předvolební spolupráci se Zelenými. Poté, co jste pro koalice dvou stran ve Sněmovně schválili nutnost mít 8 procent, jde už spíš o to, zda je vezmete na kandidátky, než o koalici. Jaké postavení chcete Zeleným nabídnout?

Od začátku to bylo o tom, že by se jednalo o účast Zelených na naší kandidátce. Jednání o koalici nikdy neprobíhala. Nás čeká na sjezdu diskuse i o tomto tématu. Samozřejmě pro tu budoucí spolupráci není úplně přínosem, pokud jedna ze stran dává ultimáta.

Tím asi myslíte, co Zelení řekli na svém sjezdu, a co vám tento týden zopakovali, že ČSSD má vyloučit možnost povolební spolupráce s ANO. Může něco takového na sjezdu sociální demokracie projít?

Není rozumné si dávat ultimáta, jak v politické, tak personální oblasti a za mě říkám, že to může mít vliv na ochotu sociální demokracie tu spolupráci realizovat.

Může to mít vliv na vaši osobní ochotu?

Ano. Pokud si máme některé věci říkat, tak si je máme říkat na jednáních a ne přes média.

Bavíte se už v sociální demokracii o tom, kdo by mohl být příštím prezidentem, případně o tom, kdo by mohl být dobrým kandidátem s podporou ČSSD? Vidíte vy osobně někoho vhodného?

Tuhle debatu nevedeme v rámci ČSSD. Seznam kandidátů ještě úplný není, spíš je to taková spekulace o tom, kdo by kandidovat chtěl. Já za sebe říkám, že z těch kandidátů, o kterých se spekuluje, tak je mi nejblíž Josef Středula.