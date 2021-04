Zelení žádají od sjezdu ČSSD usnesení, že vylučuje spolupráci s ANO

„To byla jedna z podmínek, kterou náš sjezd dal jako jednu z limitujících pro jakoukoli spolupráci a netýkalo se to jen ČSSD, ale jakéhokoli potenciálního partnera,“ zdůraznila Davis, která je starostkou středočeského Mníšku pod Brdy.



Pro šéfa strany Jana Hamáčka to nemůže být překvapením, protože na sjezdu Zelených koncem ledna vystoupil v rámci „námluv“ se Zelenými, protože právě spolupráce s nimi má zvýšit podle části ČSSD šanci, že sociální demokracie nevypadne na podzim ze Sněmovny.

„Je jasné, že nás čekají velké výzvy a výzvy tak velké, že si nemůžeme dovolit jim čelit každý sám. Pro případné spojenectví a spolupráci hovoří i výsledky vnitrostranické ankety, kterou jsme si v ČSSD udělali,“ řekl Zeleným Hamáček. „Plán obnovy musí být plánem budoucnosti, který bude obsahovat jak sociální, tak ekologickou dimenzi,“ uvedl lídr ČSSD.



Společný projekt, o němž jednají sociální demokraté jednají ze Zelenými, má podle místopředsedy ČSSD, ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který také kandiduje do čela strany, vést k tomu, že neumožní pravicovou vládu ANO a ODS. „S hnutím ANO do budoucna sociální demokracie těžko může spolupracovat,“ uvedl už dříve Petříček. Zda to takto rezolutně poví i sjezd ČSSD, není ale zdaleka jisté.



ČSSD by si podle exministryně školství Kateřiny Valachové, která také vstoupila do boje o čelo strany, neměla posilovat sebevědomí nejrůznějšími sňatky, řekla k vyjednávání o volební koalici se Zelenými. „Pro většinu členů a naše voliče koalice se Zelenými nedává moc smysl. Sociální demokracie má dostatečně silný vlastní zelený‘ proud,“ řekla agentuře ČTK Valachová.

Zelení chtějí od ČSSD i ne kanálu Dunaj - Odra - Labe

Vyjádření o budoucím vztahu ČSSD s ANO je pro Zelené důležitější, než kdo sociální demokraty povede. „Na tuto informaci čekáme, protože to by nám u členské základny neprošlo, kdybychom na tuto otázku odpověď neměli,“ řekla iDNES.cz Davis. Druhou podmínkou Zelených je, že by sociální demokraté měli říci ne kanálu Dunaj - Odra - Labe.

„Bavili jsme se o možných parametrech spolupráce a nahrubo jsme se domluvili. Dokončení jednání si necháme až na dobu po sjezdu,“ uvedl spolupředseda Zelených Michal Berg. „Říkali jsme si, ve kterých krajích jsme silnější a kde slabší,“ popsal jednání se sociálními demokraty.

„V ekonomických otázkách se shodujeme, snažíme se ČSSD vysvětlovat důležitost ekologických témat,“ řekl iDNES.cz Berg. Obě strany mají podle něj ochotu se dohodnout. „Doufali jsme, že budeme dál, než jsme,“ zhodnotila ale celkově průběh jednání s ČSSD Davis.

Výsledek jednání se sociálními demokraty zhodnotí Zelení 24. dubna na jednání své republikové rady. Když nebude postoj strany jasný, mohlo by se u Zelených dokonce konat vnitrostranické referendum. Po rozhodnutí Sněmovny o nové podobě volebního zákona by koalice dvou stran potřebovala nejméně 8 procent, takže jde nyní prakticky už jen o to, zda se Zelení objeví na kandidátkách ČSSD či nikoli.