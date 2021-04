Je to hra prezidenta Zemana, komentoval Farský chystanou změnu ve vládě

S největší pravděpodobností jde o výměnu ministra zdravotnictví Jana Blatného, který dlouhodobě odmítal dát výjimku ruské vakcíně Sputnik V, aby mohla být v České republice použita i bez schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).

„Je to i hra prezidenta Zemana, který do toho vstupuje dost razantně. Tam, kde je premiér slabý, tam se on stává silným. A pak to vidíme od Dukovan přes BIS. Udělali si ze země své bojiště a doplácíme na to my všichni a v poslední době bohužel i životy lidí,“ uvedl Farský.



Blatný se postavil proti výjimce pro Sputnik V

Na tom, aby byl do Česka dovezen a k očkování využit a i ruský Sputnik V i bez certifikace agenturou EMA, trvá prezident Miloš Zeman, který kvůli tomu psal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.

„Mně to přijde nerozumné uprostřed krize vyměňovat ministry, zejména proto, že ministr Blatný byl jeden z těch, který aspoň držel zásadový postoj,“ uvedl první místopředseda Pirátů Vojtěch Pikal.



„Odpovědnost se sice snaží házet na ostatní, ale pořád je na něm,“ řekl Farský na adresu premiéra Andreje Babiše.

Plaga odvolán nebude, uvedla mluvčí školství

V úterý server CNN Prima News a poté i iDNES.cz napsal, že skončí nejen Blatný, ale i ministr školství Robert Plag. Mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová uvedla, že Plaga nebude odvolán ze své funkce.

Plagy se ve Sněmovně zastal místopředseda Pirátů Pikal. „Co mám od kolegů zprávy, tak s ministrem Plagou se dalo řádně jednat. A plán návratu do škol byl myslím dobře připraven, i když se může stát, že přišel pozdě,“ řekl místopředseda Pirátů Pikal.