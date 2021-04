S covid pasem letos k moři, věří Petříček. Sputnik V by otřásl důvěrou lidí

Pane ministře, kam se podle vašeho odhadu letos v létě budou moci čeští občané jet bez větších potíží podívat?

Věřím, že s očkováním, s možností zavedení covid pasu bychom se mohli letos podívat i k moři. Není to ale jenom proto, abychom umožnili snadnější cestování, ale také abychom znovu pomohli ekonomice. Cestovní ruch představuje 10 procent HDP v Evropské unii a i pro nás je to významné.

Mluvil jsem o tom i s ministryní Klárou Dostálovou, že bychom chtěli udělat maximum pro to, aby letní sezona proběhla, abychom pomohli hotelům, restauracím, památkám, protože to je také jeden z kroků k obnově hospodářství po pandemii. Očekávám, že v průběhu dubna budeme vědět víc. Jestli bude řešení celoevropské, nebo jestli budeme muset jednat s jednotlivými státy individuálně.

Jak se vyvíjejí jednání o covid pasu na úrovni Evropské unie? Zahájila už České republika sama jednání s některými státy, aby bylo jisté, že se lidé k moři normálně dostanou alespoň někam?

Pro mě je trochu zklamání, že jsme zatím shodu nenalezli. Z mého pohledu návrh Evropské komise není špatný. Nikoho nediskriminuje, protože dovoluje cestovat buď s využitím certifikátu o očkování, ale také umožňuje udělat si test, takže kdokoli by chtěl cestovat, bude mít možnost si to zařídit.

Pokud nenajdeme shodu v druhé polovině dubna, začneme jednat s vybranými partnery. Určitě to budou v prvé řadě sousedé, ale také hlavní turistické destinace. Některé státy už přistoupily k tomu, že to řeší bilaterálně. Malta třeba jedná s Velkou Británií, Řecko uznává izraelské očkovací průkazy a my s těmito státy určitě budeme jednat.

Vypadá to, že při tempu očkování v České republice do začátku července významná část populace nebude očkována, hlavně ti mladší. Je už jasné, že součástí covid pasu bude potvrzení o negativních testech, ať už antigenních nebo PCR testech?

Určitě to nemůže být jenom o očkování. I proto, že někteří lidé se nebudou moci očkovat nebo na ně ještě nevyjde řada, cestovat budeme s negativními testy. Já jsem rád, že komise navrhuje, aby se zohledňovaly jak antigenní, tak PCR testy. Bude to ale pak záležet na konkrétní úpravě daného státu.

Ve hře je důvěra v očkování

Ve vládě ve středu skončil ministr zdravotnictví Jan Blatný. Jeho pád dlouhodobě požadoval prezident Miloš Zeman kvůli jeho postoji k výjimce pro ruskou vakcínu Sputnik V. Neobáváte se, že jste další na řadě, protože jste na Zemanově „black listu“? Není pro vás sjezd ČSSD tak trochu během o politické přežití?

Náš sjezd je o renesanci sociální demokracie, nikoli o jednom politikovi. Vytvořili jsme tým, který ví, kam sociální demokracie má směřovat, má vizi, jsou v něm komunální politici, lidé, kteří chtějí dát trošku novou šťávu, novou energii naší straně. Jsem rád, že Břetislav Štefan, se kterým máme na řadu otázek stejný pohled, se rozhodl pro spolupráci před sjezdem a po sjezdu.

Pro mě to není o tom, jestli setrvám na ministerstvu zahraničí. Vždy jsem říkal, že na té židli se nedržím jako klíště. Pro mě je důležité, aby sociální demokracie dělala to, co tradičně dělala. Hájila zájmy neprivilegovaných, zastávala se zaměstnanců a prosazovala spravedlnost a solidaritu v naší společnosti. To není o nějakém černém autě a nějakém ministerském postu. Záleží mi, abychom žili ve spravedlivé společnosti.

A nedovedu si představit, že bychom postupovali nestandardně v případě jakékoliv vakcíny. To není o Sputniku V. To je o důvěře v očkování, to je o tom, jestli si naši lékaři vezmou na triko, že budou dávat lidem vakcínu, která nebyla standardně registrovaná. Pokud jsme dosud používali vakcíny, které jsou registrované u Evropské lékové agentury, nevím, jaký by byl důvod k tomu jít cestou jakékoliv výjimky.

Jasně jste se pro iDNES.cz vyjádřil, že byste ve vládě nehlasoval pro očkování ruskou vakcínou Sputnik V, kdyby se ji vláda pokusila dovézt a využít k očkování českých občanů. Na Slovensku kvůli tomu dokonce skončila vláda Igora Matoviče. V Česku asi nic takového nehrozí, když člověk pozoruje počínání sociální demokracie.

Určitě bych pro to nehlasoval, je to o důvěře veřejnosti v očkování. Pokud chceme ztratit důvěru lidí, jakýkoli nestandardní postup je cesta špatným směrem.

Ale ani to by neznamenalo odchod z vlády...

Z očkování by se nemělo stávat politikum. Já jsem vždy odmítal, abychom z politických důvodů šli nestandardní cestou. Vždyť protějšek SÚKL na Slovensku dodnes nemá informace, které potřebuje, nedokáže říci, jestli vakcína je bezpečná či nikoli.

Je to o bezpečnosti a zdraví občanů. Jestli někdo chce hazardovat, podle mě se chová velmi nezodpovědně a vytváří prostor pro to, že lidé se nebudou chtít očkovat. Přitom cílem vlády má být, aby se co nejvíce lidí do očkování zapojilo, protože to je cesta, jak se z pandemie dostat, jak se vrátit k možnosti, že půjdeme do hospody, že půjdeme s kamarády na pivo.

Byl by to důvod k opuštění vlády?

Byl by to důvod k tomu, aby sociální demokracie chtěla veškeré garance, že nebude poškozeno zdraví občanů, že lékaři si nebudou muset vzít na triko, že budou očkovat neregistrovanou, neschválenou vakcínou.

Máte od Jana Hamáčka nějakou garanci, že když vyhraje on a ne vy, nehodí vás přes palubu a že nenabídne vaše křeslo premiérovi Babišovi, aby splnil Zemanovo přání, že máte skončit taky?

O tom jsme se s Janem Hamáčkem nebavili. Já chci po sjezdu, pokud důvěru získám, stranu stmelovat, neřešit naše vnitrostranické spory stále dokola, ale soustředit se na pomoc lidem, pro které tady vždy sociální demokracie byla.

Jako předseda strany byste si myslel, že některý z vašich kolegů by si zasloužil vyměnit?

Myslím, že sociální demokraté ve vládě dělají dobrou práci. Všichni kolegové ministři řídí dobře své resorty a já neplánuji jakékoli otřesy. Nejsem člověk, který by po férovém souboji chtěl oponenty ostrakizovat. Chci sociální demokracii stmelovat, sociální demokracie potřebuje znovu vítězného ducha, aby byla znovu silou, která bude hájit ty, kteří to potřebují.

Nepomáhá nám vláda, které jsme součástí

Pro vaši ČSSD to momentálně nevypadá úplně nejlépe. V posledních volbách do Sněmovny jste ještě měli 7,27 procenta hlasů, o rok později, kdy jste byli v menšinové vládě s ANO, jste v senátních volbách uhájili jediné křeslo. V roce 2019 při volbách do Evropského parlamentu to už byla čistá nula a loni debaklem skončily pro sociální demokracii volby krajské i senátní. Víte už, kde jste udělali jako strana chybu?

Čeká nás sjezd a tam budeme skládat účty. Určitě nám nepomáhá vláda, které jsme součástí. Udělali jsme spoustu dobré práce, prosadili jsme věci, které jsme slíbili v roce 2017 veřejnosti, ale na důvěře lidí v ČSSD se to neprojevilo.

Pro mě je ale také důležité, že jsme se z porážek nepoučili a neproběhla reflexe, která, když se nedaří, by měla přijít. I proto jsem se rozhodl kandidovat na předsedu ČSSD. Chci představit krizový tým, který má pomoci obnovit důvěru v sociálnědemokratickou politiku a který je založen na lidech, kteří tu důvěru mají. Komunální politici, kteří uspěli, jako Břetislav Štefan, Igor Bruzl, Martin Netolický.

Chci, aby se ČSSD znovu stala stranou, o kterou se lidé mohou opřít, že pomůže dětem zvládnout to, o co přišly. Pomůžeme těm, kteří jsou nejzranitelnější, ženám, které dnes musí dětem doma pomáhat s výukou a zároveň se musí snažit zajistit příjem pro rodinu. A budeme se snažit pomoci českým exportérům.

Vy jste se už dříve vyjádřil, že si po volbách nepřejete spolupráci s hnutím ANO. Co vás osobně v té současné vládě vůbec ještě drží?

Sociální demokracie měla možnost odejít z vlády. Já sám jsem to několikrát zvažoval. Třeba v situaci, kdy jsme neprosadili náš návrh na ministra kultury, kdy prošel nespravedlivý daňový balíček. Vždy jsem ale respektovat, že vedení má vycházet z demokratického rozhodnutí členů. Pro mě je důležité, kam bude směřovat sociální demokracie po volbách. V posledních měsících před volbami bychom dělali už jen gesto v době, která je velmi nestabilní.

Kateřina Valachová, která také kandiduje do čela strany, říká, že ANO vytváří účelové koalice někdy s ODS, někdy s KSČM a SPD, ale že vliv sociální demokracie je od loňského léta velmi malý. Není to poměrně přesný popis pozice vaší strany ve vládě?

Dovolil bych si nesouhlasit s Kateřinou Valachovou, že neovlivňujeme věci. Od loňského léta se vede diskuse o Národním plánu obnovy a díky ČSSD půjde do vzdělání, vědy, digitalizace, do pomoci pracujícím o miliardy více, než původně zamýšlel Karel Havlíček.

Prosadili jsme i vyšší rodičovskou, ale to, co nám určitě ubírá na důvěryhodnosti, je skutečnost, že když u ANO něco neprosadíme, nebavíme se s dalšími partnery. Nerozumím tomu, proč nehledáme spojence u Pirátů, u STAN, kteří často přicházejí s levicovými náměty. Do budoucna bychom to měli změnit. Nerozumím tomu, proč bychom stále my měli tahat ty horké brambory z ohně za premiéra Babiše.

Chci na sjezdu vyloučit spolupráci s ANO

Jak daleko jste se dostali při vyjednávání se Zelenými?

Chci se k tomu vrátit hned po sjezdu. Jsem přesvědčen, že máme celou řadu programových shod se Zelenými. Měli bychom ukázat, že ČSSD je strana, která se dívá do budoucna, že právě spolupráci se Zelenými a odboráři chceme ukázat, že se nechceme vracet ke starým pořádkům před pandemií, ale připravit Česko na to, co přijde v příštích letech.

Zelení chtějí, aby ČSSD jasně vyloučila možnost povolební spolupráce s ANO. Měla by takové usnesení podle vás strana na sjezdu přijmout? A budete to vy sám navrhovat?

Pokud dostanu důvěru delegátů sjezdu, chci vyloučit budoucí spolupráci s hnutím ANO. Sjezd je suverén, ale já budu podporovat jasné vyjádření, že po volbách ČSSD bude hledat jiné partnery a bude prosazovat sociálnědemokratický levicový program s pomocí jiných partnerů, nikoli hnutí ANO, které často hledá jiné partnery, aby případně i obešlo sociální demokracii.

Opakovaně se nám stává, že ve Sněmovně se dostáváme do situací, kdy náš názor hnutí ANO nerespektuje. Jakákoli spolupráce musí být založena na nějakém respektu.

Bavíte se už v sociální demokracii o tom, kdo by mohl být příštím prezidentem, případně o tom, kdo by mohl být dobrým kandidátem? Vidíte vy osobně někoho vhodného?

Osobní představu mám. V ČSSD se o tom budeme v blízké době bavit. Chci, abychom měli prezidenta, který bude prosazovat sociálnědemokratické hodnoty a vidím tady takové osobnosti, ať už v řadách občanské společnosti nebo odborů. Dokud ti lidé nechtějí oznámit, že chtějí kandidovat na prezidenta, nebylo by ale fér říkat jména.